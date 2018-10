Combien de temps ces drogues restent-elles dans votre corps ?

Cocaïne, héroïne, LSD, cannabis ou encore alcool, combien de temps ces substances laissent-elles des traces dans votre corps ? Trois, six, dix jours ou plus ? Le site Business Insider vous donne la réponse en trois graphiques, comparant les traces de drogues laissées dans les urines, le sang et les cheveux.

Aussi complexe et évolué soit notre corps, il ne peut effacer toutes les traces de drogues dans notre organisme en un claquement de doigts. Toutes les substances ingérées ou absorbées laissent en effet des traces qu’un prélèvement de cheveux ou de simples tests urinaires et sanguins peuvent déceler. Mais combien de temps ces composés restent-ils dans notre corps ? Tout dépend de la substance. Le site Business Insider nous propose aujourd’hui trois infographies, indiquant combien de temps différentes drogues peuvent laisser des traces dans votre urine, votre sang et vos cheveux.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les traces de drogues comme le LSD ou les amphétamines seront rapidement évacuées par les urines (en seulement trois jours). On observe alors un grand écart avec le cannabis, dont les traces persistent encore 30 jours après la consommation.

Certains composés resteront plus longtemps dans le sang. En témoigne cette seconde infographie. Les traces d’amphétamines, ici, seront potentiellement détectables huit jours après en avoir consommé. Les traces d’alcool resteront environ 12 jours, tout comme l’héroïne. Les traces de cocaïne seront quant à elles encore détectables après 45 jours. Pour le cannabis, ce sera près d’un an !

Mais ceux qui vous “trahissent” le plus, ce sont vos cheveux. Mis à part le LSD, détectable dans les trois jours seulement, toutes les autres drogues – qu’il s’agisse d’héroïne, de cocaïne, de cannabis ou d’alcool – laisseront des traces pendant au moins 90 jours suivant la consommation.

