Sicile : Le volcan Etna risque de provoquer un tsunami dévastateur en Méditerranée [Vidéos]

Sicile

Le volcan Etna risque de provoquer un tsunami dévastateur en Méditerranée

Les volcans peuvent créer beaucoup de dégâts en tous genres. Par exemple, une grosse éruption volcanique peut créer un âge glaciaire (je ne parle pas de supervolcan). Mais l’effondrement d’une partie d’un volcan, qui est parfois instable et situé en bord de mer, peut aussi créer un tsunami. Ici on apprend que l’Etna a ce potentiel. Mais Il n’y a pas que l’Etna qui risque de créer un tsunami à tout moment. Le flanc ouest du volcan Cumbre Vieja à La Palma aux Canaries risque de s’effondrer dans la mer de façon imminente, c’est la référence en la matière de volcan à risque de tsunami. Le glissement de terrain créerait un méga-tsunami dont l’amplitude initiale serait de 650 mètres, dont la vitesse serait de 720 km/h, et qui pourrait, malgré l’atténuation, créer des dégâts jusqu’à 20 km à l’intérieur des terres aux USA.

Chaque année, l’Etna se déplace de quelques millimètres vers la Méditerranée. À l’avenir, le volcan pourrait s’effondrer dans la mer et causer un tsunami. Des chercheurs ont cherché à comprendre pourquoi. Selon eux, ce n’est pas tellement le magma qui fait bouger le volcan, mais plutôt la gravité.

Du haut de ses 3.330 mètres d’altitude, l’Etna est le volcan actif le plus haut d’Europe. Cette montagne connue pour ses éruptions à répétition, perchée sur la côte est de la Sicile, se déplace lentement mais sûrement vers la mer Ionienne, en Méditerranée, et menace de s’effondrer dans la mer.

Depuis plusieurs années, volcanologues et géologues cherchent à comprendre pourquoi. Jusqu’ici, plusieurs études affirmaient que les éruptions volcaniques faisaient bouger l’Etna. Une nouvelle étude publiée dans la revue Science Advances accuse plutôt la gravité.

Le flanc sud-est glisse vers la mer

L’équipe de chercheurs du GEOMAR, un institut d’océanographie situé à Kiel, en Allemagne, s’est intéressée au déplacement du flanc sud-est du volcan. Sur ce versant, ils ont posé des transpondeurs, des appareils capables de détecter le moindre mouvement.

« L’étude montre que le flanc glisse vers la mer et que ce mouvement affecte une zone bien plus étendue que nous le pensions. », explique au site web américain Inverse Morelia Urlaub, l’autrice principale de cette étude. « Le fait qu’il y ait du mouvement si loin du cœur du volcan (la chambre magmatique) signifie que ce n’est pas la montée du magma qui pousse de manière horizontale le flanc (comme c’était précédemment affirmé), mais que le principal facteur du glissement est la gravité. »

Le risque d’un tsunami

Comprendre le mouvement de l’Etna est crucial, car l’effondrement du volcan pourrait entraîner une véritable catastrophe naturelle. Dans le cadre d’une autre étude récente, publiée au printemps dernier, une équipe de chercheurs a analysé le mouvement de l’Etna à l’aide de GPS. Selon leurs calculs, le volcan se déplace de 14 millimètres par an.

Une éruption de l’Etna, en octobre 2013

Ce glissement est imperceptible, mais il est loin d’être innocent. « Il est déjà arrivé que des volcans instables s’effondrent. », souligne à Inverse Morelia Urlaub. « Le risque, c’est que le flanc de l’Etna s’effondre et entraîne un glissement de terrain. Comme le volcan est près de la mer, cela pourrait causer un tsunami. »

Un volcan surveillé de près

Ce scénario s’est peut-être déjà produit il y a 8.000 ans. Une étude de 2007 publiée dans la revue scientifique Geophysical Research Letters explique que le flanc est de l’Etna se serait effondré et aurait entraîné un tsunami. La catastrophe naturelle aurait balayé un village néolithique installé sur la côte de l’actuel Israël, à quelques 1.600 km de la Sicile. Si le flanc sud-est de l’Etna s’effondre violemment dans la mer, les villes situées de l’autre côté de la mer Ionienne pourraient en subir les conséquences.

Le mouvement de l’Etna est imperceptible

Pour le moment, les chercheurs n’ont pas assez d’informations pour déterminer si le glissement de l’Etna entraînera une telle catastrophe. Sur l’île italienne, les habitants ne perçoivent pas le mouvement, du moins pas directement. « Certaines routes sont fréquemment repavées et des maisons sont repeintes pour couvrir les fissures. », précise la chercheuse à Inverse.

Volcanologues et géologues continuent de surveiller de près le volcan.

