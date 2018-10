JUNKER : la menace fantôme (Vidéo)

Article de Yoann Vidor / Une Note d’Esprit – Le blog spirituel de Yoann

JUNKER : la menace fantôme

« Ceux qui nous observent de loin sont inquiets ; j’ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d’autres planètes qui sont très inquiets parce qu’ils s’interrogent sur la voie que L’UE va poursuivre ; et donc il faut rassurer les européens et ceux qui nous observent de plus loin… »

(J-C Junker, Pdt de la commission européenne)

Allo ? Est-ce qu’on entend la même chose ?

Je suis très, très étonné, pour ne pas dire stupéfait de constater que mis à part quelques blogueurs, aucun média « professionnel » à ma connaissance (exception faite de France info, le 7h43 du 1er juillet) ne s’est donné la peine de rebondir sur ces propos surréalistes entendus à Bruxelles le 28 juin dernier.

Je passe sur les thèses conspirationnistes, les théories du complot, les jésuites reptiliens et les Illuminati, MÊME SI je pense que :

1-. OUI : une élite égoïste et séparatiste tente de préserver ses propres intérêts au détriment du bien de l’ensemble.

2-. OUI : cette oligarchie dont le veau d’or est la bourse incarne la tumeur dont souffre l’humanité (séparativité/orgueil/pouvoir).

3-. OUI : les puissants à la tête des plus grandes institutions ne sont pas animés par un esprit de Justes Relations mais par leurs désirs d’asservir et de se servir.

Mon propos est de faire remarquer que la caste des technocrates moribonds est tellement aux abois qu’elle est prête à n’importe quel délire pour se maintenir un peu plus au pouvoir.

Preuve en est le discours de Jean-Claude Junker ! Écoutez-le en entier, ça vaut son pesant de perles (du genre : « Je n’ose pas dire que je suis un ami de la démocratie, car il ne faut pas prouver que je le suis… » Désolé Jean-Claude, mais le second degré, on y croit pas).

Qu’on s’entende bien : je ne crois pas que cet homme ait accès à une conscience extra-terrestre, ou qu’il s’entretienne avec elle, pas plus que je ne crois aux théories des vies extra-planétaires venues nous surveiller. Et même si c’était vrai, même si des êtres d’outre-espace daignaient s’adresser à l’humanité, pourquoi iraient-ils choisir un interlocuteur comme Junker ? Pourquoi pas me demanderez-vous ? Parce que M. Junker, comme tant d’autres, n’ont pas à cœur de veiller au bien des populations. Non, ils ne sont pas les dignes représentants de l’humanité. Et je ne crois pas qu’une haute intelligence, supérieure à la nôtre, choisisse comme contact un être aussi éloigné de son âme, de sa conscience et de son esprit.

Un coup tordu et pervers des manipulateurs qui sortent à visage découvert

Ça y’ est : ils n’ont même plus la décence de se cacher ! Ils étalent publiquement, sans rougir, qu’une forme de vie existe au-delà de nos frontières, que l’Europe ne suffit pas, que le monde ne suffit pas, qu’il faut prendre en compte les inquiétudes de la galaxie pour mener à bien les agendas politique, économique et social du monde. « Et nous volons vers les horizons qui sont ceux de l’Europe et de la planète entière… », dit-il.

Traduction 1) Dans l’intérêt supérieur de l’Europe/du monde, il faut veiller à maintenir l’ordre (que nous avons choisi) car les êtres d’outre-espace n’entendent pas nous laisser faire n’importe quoi.

Traduction 2) Si vous ne coopérez pas avec notre agenda (nous, oligarques) alors nous devrons faire usage de la menace extra-terrestre pour imposer un « état mondial d’urgence » qui nous donnera toute légitimité pour appliquer nos décisions.

Après des années de mensonges de la part des autorités, pourquoi les écouter à moins que notre sécurité planétaire ne soit remise en cause ? Ils le savent parfaitement et c’est pour cette raison qu’ils nous ont mijoté ce dernier tour grotesque de passe-passe…

Observez le cinéma américain de plus près. Mettez-vos lunettes 3D. Que voyez-vous ? Des extra-terrestres, partout, tout le temps, sans arrêt ! Et 9 fois sur 10, que font-ils ? Ils nous envahissent, nous colonisent, nous anéantissent. Pourquoi ? Parce que la race humaine n’est pas sage, n’a pas su trouver l’harmonie, l’équilibre, l’ordre et qu’elle menaçait le fragile équilibre de la vie sur terre. Résultat, les E.T. ont été obligés (par nécessité cosmique) d’intervenir pour mettre un terme à nos agissements puérils !

Les Avengers, Independance Day 2, La 5ème Vague, les X-Men, tous les Comics heroes, j’en oublie… Tout nous ramène invariablement au clash entre l’humanité et les extra-terrestres et dans le pire des cas, a une destruction de civilisation. Et tous les scénarios s’entendent sur un point crucial :

Il faut qu’il y ait union des peuples, union des gouvernements face à une seule et même menace. Et aujourd’hui, comme les peuples sont trop divisés par les magouilles et les clivages, le seul moyen de rassembler les nations est de jouer sur le levier de la peur intersidérale !

UN LAPSUS QUI N’EN EST PAS UN

À mon avis, il faut s’attendre à d’autres discours ou « lapsus » de ce genre. Lapsus qui n’en sont pas d’ailleurs, ne vous laissez pas avoir ! Junker ne s’est pas emmêlé les pinceaux, il est parfaitement polyglotte (Français, Anglais, Allemand et luxembourgeois), comme tous les présidents de commission doivent l’être. Mais il est fort probable que d’ici peu, on nous agite sous le nez une « menace fantôme » (tiens elle est bonne celle-là : Georges Lucas était un prophète !) pour faire croire à l’impérieux besoin de renforcer les pouvoirs donnés aux gouvernements afin de mieux protéger les peuples et ce, dans leur propre intérêt, voire dans leur intérêt supérieur (au nom de l’équilibre des forces dans l’espace).

https://unenotedesprit.fr/junker-la-menace-fantome/

