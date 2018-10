Selon la NASA, la fin de notre civilisation est à prévoir dans quelques décennies ! [Vidéos]

Time : 1 mn 52

Selon la NASA, la fin de notre civilisation est à prévoir dans quelques décennies !

En s’appuyant sur des phénomènes passés, l’agence spatiale craint que l’épuisement des ressources et l’explosion des inégalités ne nous soient fatals.

L’effondrement de notre civilisation n’est plus un fantasme : si rien n’est fait pour l’éviter, alors, ce sera une réalité. Et s’il faut multiplier les prédictions concordantes pour que tout le monde en soit convaincu, en voici une très sérieuse qui nous vient tout droit de la NASA. Pour l’agence spatiale américaine, la fin de notre civilisation est à prévoir non pas à l’horizon de quelques millénaires ni même de quelques siècles… mais de quelques décennies !

Image pour illustration

Une fin programmée et plus proche que l’on ne le pense ?

C’est une réalité : la civilisation humaine semble condamnée à disparaître. Si le constat a de quoi effrayer, il s’inscrit dans une logique qui s’est reproduit plusieurs fois au cours de notre histoire. Au cours des 5.000 dernières années, plusieurs civilisations avant nous ont disparu comme l’empire Romain ou les tribus précolombiennes. Et d’après la NASA, nous connaîtrons le même sort, mais à une échelle planétaire.

L’agence aérospatiale américaine a réalisé une étude sur le sujet, émettant des hypothèses quant à la disparition de la civilisation humaine. Loin de ce que l’on pourrait croire, elle pourrait survenir d’après leurs analyses dans seulement quelques décennies. Nous pourrions sans nous en rendre compte être témoins de la disparition de notre espèce.

Time : 1 mn 15

Comment allons-nous disparaître ?

Selon la NASA, deux cas de figure peuvent être envisagés. Le premier repose sur les inégalités entre riches et pauvres. Ce fossé ne cesse de se creuser : les puissants, moins nombreux mais de plus en plus riches, fait disparaître petit à petit les travailleurs et ceux qui restent sont trop pauvres pour se nourrir.

La deuxième hypothèse est liée à la surexploitation des ressources terrestres. L’utilisation parfois abusive des ressources de notre planète (qu’elles soient végétales, animales, minérales ou pétrolières) conduit à la destruction d’habitat et de fait, à la disparition des plus pauvres. Les pauvres ne pouvant plus produire ce qui est nécessaire aux riches, ces derniers disparaissent à leur tour.

Image pour illustration

Que faire pour éviter une disparition précoce ?

La fin de la civilisation est difficilement évitable mais elle peut être repoussée si chacun agit dès maintenant. Pour survivre, la NASA invite le monde à mieux répartir les richesses en vue de réduire les inégalités existantes. Elle recommande également de limiter notre consommation d’énergie non renouvelable mais aussi de préserver nos ressources naturelles sous peine de devenir trop rapidement les responsables de notre déclin.

Image pour illustration : Film Le Livre d’Eli (2010)

