Une plongeuse artistique retient son souffle pendant 6 minutes en dansant dans la piscine la plus profonde du monde [Vidéos]

Rien n’est impossible. La cinéaste, plongeuse et danseuse française Julie Gautier en est la preuve. Récemment, l’artiste a dansé pendant six minutes dans la piscine la plus profonde du monde, tout en retenant son souffle. Le résultat final est époustouflant à regarder.

Comme le rapporte The Independent, le bassin “The Deep Joy” (également appelé la piscine Y-40) est le bassin le plus profond de la Terre. Il atteint une profondeur de 40 mètres, ce qui équivaut à la hauteur d’un bâtiment de 14 étages ! Croyez-le ou non, la piscine peut contenir 4.300 mètres cubes d’eau.

La piscine Y-40 a été conçue par l’architecte Emanuele Boaretto. Elle est située à Padoue, en Italie, et est chauffée à une température de 32 degrés Celsius. Cela signifie que les plongeurs de haute mer n’ont pas besoin de porter une combinaison de plongée pendant la baignade.

Dans la vidéo (ci-dessous), Julie Gautier commence par se tenir debout sous la pluie. Elle a l’air émotive lorsque la caméra zoome sur son visage. La scène suivante montre l’artiste allongée sur le fond de la piscine. Gracieusement, guidée par le mouvement rapide de l’eau, elle se met à danser.

Alors que la directrice de la photographie sous-marine exécute la danse de l’apesanteur, ses cheveux et sa jupe bougent avec elle. Elle est la définition de la beauté dans le film de six minutes et on ne penserait jamais qu’elle retient son souffle pendant toute sa durée.

Time : 6 mn 36

Le court-métrage, intitulé “Ama”, a été présenté lors de la Journée internationale de la femme, qui a eu lieu le 8 mars 2018. Apparemment, la danse est dédiée à toutes les femmes du monde.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui avait inspiré le projet, Julie Gautier a répondu : « J’ai voulu mettre dans ce film ma plus grande douleur en ce monde. Pour qu’elle ne soit pas trop crue je l’ai enrobée de grâce. Pour qu’elle ne soit pas trop lourde je l’ai plongée dans l’eau. Je dédie ce film à toutes les femmes du monde. »

« Ama est un film muet. Il raconte une histoire que chacun peut interpréter à sa façon, en fonction de sa propre expérience. Il n’y a pas d’imposition, seulement des suggestions. », a-t-elle expliqué.

Alors que la danse se termine, Julie Gautier est apparemment libérée de sa “prison”. Alors qu’elle expire le dernier soupçon d’air de ses poumons, elle remonte à la surface, laissant derrière elle une traînée de bulles.

Time : 4 mn 38

