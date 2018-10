CatFACS : Des chercheurs ont décodé les expressions faciales des chats

La frustration est particulièrement bien décrite chez le chat

Des chercheurs ont utilisé une méthode normalement utilisée pour les humains afin de décrypter les expressions faciales des chats domestiques.

En 1979, l’éthologue allemand Paul Leyhausen proposait pour la première fois un guide des expressions faciales des chats et leur signification. Des chercheurs australiens et britanniques ont tenté d’approfondir ses recherches en utilisant la technologie baptisée FACS pour Facial Action Coding System. Cette technique permet de décrire, grâce à un code, les mouvements du visage et d’en déduire les émotions qui leur sont associées.

Dans un article paru le 21 mars 2017 dans la revue Behavioural Processes, les scientifiques affirment avoir utilisé un système de codage adapté aux mouvements faciaux des chats : ils l’ont baptisé CatFACS. Cette méthode se base sur l’uniformité des mouvements du visage : les expressions faciales sont le fruit de contractions musculaires stéréotypées identiques chez tous les individus. « Ce qu’un individu va trouver terrifiant n’aura aucun effet sur quelqu’un d’autre. Mais quand la peur est là, elle s’exprime de la même manière chez tout le monde. », explique les chercheurs qui ont mené l’étude.

La frustration est très bien décrite chez le chat…

Pour percer le mystère des expressions plus ou moins étranges qu’affichent les chats, les chercheurs ont filmé 29 félins provenant de refuges en présence d’un humain ou seul dans une cage. En analysant les vidéos grâce au système CatFACS ils ont ainsi pu affiner les découvertes de Paul Leyhausen. L’utilisation de CatFACS a révélé que les félins clignent plus régulièrement des yeux lorsqu’ils ont peur. S’ils ont une crainte moins importante, ils vont se contenter de tourner légèrement la tête de sorte que leur regard soit dirigé vers la gauche. A l’inverse, quand l’animal est détendu son regard se tourne vers la droite et il tourne, une fois encore, légèrement sa tête.

La frustration a sans doute été l’émotion la plus finement décrite par les chercheurs : le chat émet des sifflements, il se lèche le museau qui se plisse, la mâchoire s’ouvre, la lèvre supérieure se soulève tandis que l’inférieure s’abaisse, il montre la langue et il vocalise. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour savoir si votre chat est oui ou non un insatisfait…

