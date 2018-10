Glyphosate : Des faux groupes d’agriculteurs financés par Monsanto [Vidéo]

Photo : pour illustration

Des groupes de faux agriculteurs ont été créés dans au moins sept pays par un lobby de la société Monsanto. Ces groupes se prononçaient en faveur du glyphosate.

Monsanto a piloté de faux groupes de fermiers contre l’interdiction du glyphosate en Europe. C’est ce que révèle une enquête de la cellule d’investigation de Greenpeace et du quotidien britannique The Independent, que RMC vous révèle ce mercredi.

En France, ce groupe s’appelle « Agriculture et Liberté ». Sur leur compte Twitter, il est écrit : « Nous sommes un groupe d’agriculteurs français unis pour protéger notre mode de vie et nos moyens de subsistance ». Sur le site à la section, « Qui sommes-nous ? », ils se décrivent comme étant « Un groupe d’agriculteurs ». Cependant, lorsqu’on cherche sur Twitter ou sur le site internet, impossible de savoir qui sont les fondateurs de ce groupe. Il est juste mentionné qu’ « Agriculture et Liberté » est soutenu par une « coalition d’utilisateurs et de fabricants de produits agricoles ». Aucune trace d’un agriculteur parmi les fondateurs. Pourquoi ? Parce qu’en réalité, ce groupe a été créé par un lobby.

Basée à Dublin

Son nom : Red Flag Consulting. Une société basée à Dublin et inscrite au registre de transparence de l’Union européenne. Sur ce registre, on peut voir que Red Flag travaille notamment pour British American Tobaccco et pour Monsanto, qui a versé en 2017 entre 100.000 et 200.000 euros à ce cabinet.

Dans un document promotionnel, Red Flag se vante d’ailleurs d’avoir « récemment remporté la plus grande campagne de réglementation et d’affaires publiques de l’Union européenne », grâce à des « alliés non-traditionnels » afin de changer la position de cibles identifiées au sein du gouvernement français, mais aussi allemand, anglais, polonais, espagnol, néerlandais, italiens et roumains. Selon Greenpeace, il fait peu de doute que Red Flag fait ici référence à la campagne contre l’interdiction du glyphosate, cet herbicide classé cancérigène probable par le centre international de recherche sur le cancer.

Photo : pour illustration

Des groupes dans différents pays

Mais ces groupes de faux agriculteurs n’existent pas qu’en France. « Free to Farm » en Angleterre, « Liberta di Coltivare » en Italie… À chaque fois le même modèle. Toutes ces entités Red Flag ont été très présentes sur les salons et les foires agricoles à travers l’Europe. Greenpeace a identifié leur présence dans au moins 33 foires agricoles.

« Agriculture et Liberté » était notamment présent au dernier salon de l’agriculture. Sur un stand, des hôtesses expliquaient qu’elles travaillaient pour un groupe d’agriculteurs. Aucune mention de Monsanto évidemment. Contactés par la rédaction, les responsables de Red Flag affirment pourtant « n’avoir jamais prétendu être un groupe de fermiers » et « n’avoir exercé aucun lobbying » mais seulement « cherché à rétablir la vérité sur le glyphosate auprès d’agriculteurs qui ont ensuite fait entendre leur propre voix ».

Photo : pour illustration

