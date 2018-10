Le lycéen en question et l’un de ses camarades qui apparaît également dans la vidéo ont été interpellés.

Il tient son arme à quelques centimètres du visage de sa professeure. « Tu me mets absent. », lui ordonne-t-il. Avant, semble-t-il, de comprendre qu’il veut dire l’inverse. « Tu me mets présent. », enchaîne-t-il. Dans la classe en plein chahut, un autre élève, masqué, se tourne vers celui qui filme en faisant des doigts d’honneur.

L’enseignante, qui semble plus lasse qu’apeurée, fixe l’écran de son ordinateur et échange quelques mots inaudibles avec des élèves. Cette scène a, selon nos informations, été filmée jeudi matin dans une classe du lycée Edouard-Branly de Créteil. Et elle circule sur les réseaux sociaux, sans floutage, exposant l’enseignante victime.

Une enquête, menée par les policiers du commissariat de Créteil, a été ouverte vendredi vers 16 heures après que l’établissement scolaire a porté plainte. « Il y a eu un décalage entre les faits et la plainte car semble-t-il l’enseignante a mis un peu de temps à en parler. », précise une source proche de dossier.

C’est dans cet établissement, le lycée Edouard Branly de Créteil, qu’une professeure a été braquée par un élève pour qu’il la note « présent »./LP/Laure Parny

Toujours est-il que ce vendredi, trois heures après la plainte, les deux lycéens qui apparaissent sur la vidéo ont été interpellés. Celui qui tient l’arme, qui s’avère à air comprimé, s’est rendu de lui-même, conduit au commissariat de Créteil par son père. L’arme, un pistolet de type « airsoft », a été retrouvée. Le lycéen qui fait des doigts d’honneur et dont le visage est dissimulé a été arrêté par les policiers de la Brigade anti-criminalité départementale. Il aurait fourni l’arme qui a servi à son camarade à braquer l’enseignante.

Les deux mineurs, âgés de 16 ans, se trouvaient toujours en garde à vue ce samedi midi au commissariat de Créteil. « Il reste à retrouver l’élève qui filme la scène. », glisse une source proche de l’enquête.

Blanquer annonce des « sanctions disciplinaires »

Sur Twitter, le ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer, a condamné « avec fermeté » ces « actes de menace envers un professeur ». Il indique que les gardes à vue seront suivies de « sanctions disciplinaires ».

Valérie Pécresse s’est, elle, dite « scandalisée » par l’affaire. La présidente de région affirme que l’Ile-de-France est « aux côtés des communautés éducatives » pour financer « tous les équipements de sécurité » qu’elle demanderait.

Symptômes de la décadence sociétale

Source :

http://www.wikistrike.com/2018/10/creteil-il-braque-sa-prof-en-classe-pour-qu-elle-le-note-present-video-choc.html

http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/creteil-il-braque-sa-prof-en-classe-pour-qu-elle-le-note-present-20-10-2018-7923741.php