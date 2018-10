Jacob Karhu : au milieu des montagnes des Pyrénées, un ermite en quête d’autosuffisance (Vidéos)

Isolé et loin de tout, cet étudiant vit de peu de choses : une cabane, un potager, des poules et un petit panneau solaire.

Besoin de revenir à l’essentiel ? De prendre du recul et d’un peu de hauteur ? Envie de renouer avec la nature et les grands espaces ? Alors cette expérience pourrait vous donner des idées : depuis plusieurs mois, Jacob Karhu vit seul dans une cabane des Pyrénées, au milieu d’un décor somptueux, avec les seuls moyens du bord. Et c’est très inspirant !

Doctorant en géologie et diplômé de l’École polytechnique de Suisse, Jacob Kahru a décidé de faire une pause façon Into the wild, isolé dans la montagne, tel un ermite en quête de sens… et d’autosuffisance. Regardez (une vidéo Loopsider) :

Time : 2 mn

Pour découvrir à quoi ressemble une journée-type de Jacob Karhu dans sa montagne, voyez cette vidéo postée sur sa chaîne Youtube :

Time : 8 mn 58

Une telle coupure doit faire un bien fou. Au corps comme à la tête. Une expérience qui, à coup sûr, devrait inspirer beaucoup de monde.

Source :

https://positivr.fr/jacob-karhu-ermite-pyrenees/

https://www.youtube.com/channel/UC8qYxNL3A19Hi410JNBb2sQ