Les cartes bancaires à reconnaissance d’empreinte digitale arrivent [Vidéo]

Le développement d’une carte bancaire sans contact à authentification biométrique a été annoncé, et les premières utilisations sont programmées pour le début de l’année 2019. Le but ? Sécuriser les paiements sans contact via l’empreinte digitale.

Les codes à 4 chiffres sont-ils devenus réellement obsolètes ? En tout cas, depuis l’apparition des cartes permettant le paiement sans contact, la question de la sécurité se pose. Le Groupement des Cartes Bancaires, groupement d’intérêt économique privé réunissant la plupart des établissements financiers français, a récemment annoncé l’arrivée prochaine des cartes bancaires sans contact à authentification biométrique.

Il s’agit d’un projet dévoilé dans un communiqué datant de 2012 ayant pour titre Payer par carte en payant avec son doigt ! Selon les banques – dont nous ignorons les noms – participant à l’opération, « La carte biométrique a maintenant passé le cap du prototype et du laboratoire ». Les premières applications en conditions réelles sont prévues pour le début de l’année 2019.

Les utilisateurs devront simplement placer leur pouce sur un lecteur d’empreintes digitales, et maintenir cette position quelques millisecondes. Les banques concernées devront recueillir préalablement l’empreinte de l’utilisateur. Dans le cas des banques en lignes, la démarche se fera à distance via une application spécialement mise à disposition. Il faut également savoir que même si l’utilisateur souscrit à ce service, celui-ci conservera encore la possibilité de s’identifier avec son code à 4 chiffres. De plus, les commerçants disposant d’un terminal de paiement n’auront pas à en changer ou à effectuer de mise à jour.

Comme l’indique Capital, le Groupement des Cartes Bancaires a déclaré travailler sur la prochaine génération de cartes bancaires. Elles associeront la carte sans contact à authentification biométrique et la carte à cryptogramme visuel dynamique.

