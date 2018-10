Des cardiologues désignent la meilleure vitamine pour le cœur et les vaisseaux [Vidéos]

La capacité cardiorespiratoire, à savoir l’aptitude de l’organisme à apporter de l’oxygène aux muscles lors des exercices physiques, dépend du taux de vitamine D dans le sang, selon une étude publiée dans la revue scientifique European Journal of Preventive Cardiology.

Comme l’indique une étude publiée dans la revue European Journal of Preventive Cardiology, la vitamine D permet d’améliorer la capacité cardiorespiratoire parce qu’elle renforce le muscle cardiaque.

« Notre étude montre qu’une grande quantité de vitamine D dans l’organisme est associée à une meilleure capacité d’exercice. Nous savons également d’une recherche précédente que la vitamine D a des effets positifs sur le cœur et les os. », a indiqué Amr Marawan, enseignant à l’Université du Commonwealth de Virginie.

Et d’ajouter : « Assurez-vous d’avoir un taux de vitamine D normal ou élevé. Vous pouvez l’obtenir en faisant un régime, en prenant des compléments alimentaires, en vous exposant raisonnablement au soleil. »

La capacité cardiorespiratoire est l’aptitude des systèmes circulatoires et respiratoires à apporter de l’oxygène et de l’énergie aux muscles et organes sollicités au cours de l’exercice physique, ce qui renforce, entre autres, le muscle cardiaque.

