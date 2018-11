Le sucre est l’alcool des enfants – Magali Walkowicz, nutritionniste [Vidéos]

Magali Walkowicz, nutritionniste

Quelles habitudes proscrire et quelles autres prendre ? Magali Walkowicz nous alerte et nous invite à tout revoir dans cette vidéo publiée par L’Obs.

Quand Magali Walkowicz nous dit que « Le sucre est l’alcool des enfants. », ça n’est malheureusement pas qu’une image. 3 à 11% des enfants seraient désormais atteints par des pré-cirrhoses du foie, une maladie qui, en principe, touche essentiellement les adultes alcooliques… En cause : le sucre omniprésent dans la nourriture donnée chaque jour aux plus petits, du petit déjeuner au dîner en passant par le goûter. Heureusement, les alternatives sont simples, nombreuses et pas forcément plus couteuses.

Vous pressez une orange à votre enfant chaque matin en pensant bien faire ? Mauvaise idée. Vous glissez une compote dans sa boite à gouter ? Mauvaise idée. Vous lui servez régulièrement des pâtes parce qu’il adore ça ? Mauvaise idée. Chacun de ces gestes augmente la dose de sucre avalée alors que, du sucre, on en trouve déjà partout.

Résultat ?

Des pré-cirrhoses, mais aussi des caries, de l’hypoglycémie, du diabète, du surpoids, de l’hyperactivité… D’où le cri d’alarme lancé sur L’Obs par Magali Walkowicz, nutritionniste et auteure de « P’tits dej’ et goûters pauvres en sucres ». Une intervention passionnante et alarmante qui se conclut (ouf !) par quelques recommandations utiles et instructives.

Plus on en sait sur ce qu’on mange, plus on est forcé de revoir nos habitudes. L’industrialisation de notre alimentation est passée par là…

Pour en savoir plus et découvrir tous les bons conseils de Magali Walkowicz, sachez que son livre, (P’tits dej’ et goûters pauvres en sucres) est notamment disponible chez Les Librairies indépendantes, à la Fnac et sur Amazon.

Positivr

