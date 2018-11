Méditation | VR Heal-ium : un casque de réalité virtuelle capable de lire dans les pensées ! [Vidéo]

La réalité virtuelle est de plus en plus utilisée dans le cadre de traitements liés à la santé. Elle s’attaque désormais au stress et à l’anxiété avec le casque Heal-ium, commercialisé depuis quelques mois. Ce dispositif est présenté comme étant capable d’analyser l’activité électrique du cerveau !

Une méditation unique en réalité virtuelle, voilà l’idée de base sur laquelle est partie la société américaine Healium afin de mettre au point son casque VR Heal-ium, disponible dans le commerce depuis le mois de mai 2018. Ce dispositif est composé d’un serre-tête avec capteur cérébral – de type électroencéphalographie (EEG) – servant de contrôleur, ainsi que d’un casque VR – de type Oculus Rift – afin d’être immergé dans l’expérience comme l’indique le site officiel du produit.

Après que le serre-tête a récolté les informations sur l’activité cérébrale de l’utilisateur, ce dernier est plongé – durant au moins 4 minutes – dans l’expérience de méditation, ou plus précisément de neuro-méditation. En effet, il est ici question de visualiser ses propres émotions, de contrôler l’environnement virtuel et d’interagir avec ce dernier simplement par la pensée. En considérant cela, les possibilités semblent logiquement incroyables.

Le casque Heal-ium a également pour vocation de permettre aux utilisateurs de comprendre à quoi ressemblent littéralement leurs émotions. Le dispositif a également été pensé pour emmener ces mêmes utilisateurs vers des sensations et pensées plus positives, et ainsi leur permettre de se relaxer.

Rappelons tout de même qu’en termes d’électroencéphalographie (EEG), un simple serre-tête équipé de la sorte – qui plus est pour la réalité virtuelle – est une véritable prouesse. Habituellement, cette technologie nécessite de nombreux capteurs sur le cuir chevelu ainsi qu’un technicien aux commandes de l’installation. De plus, le Heal-ium fonctionne de façon autonome, et n’a pas besoin d’être relié à un autre appareil tel qu’un ordinateur.

Il existe d’autres applications VR de méditation, citons par exemple Interactive Meditation, utilisant un capteur de biofeedback pour mesurer votre état de relaxation.

Time : 1 mn 34

Source :

https://www.tryhealium.com/

https://www.realite-virtuelle.com/meditation-realite-virtuelle

https://sciencepost.fr/2018/11/voici-le-heal-ium-un-casque-vr-capable-de-lire-dans-les-pensees/

https://medium.com/storyup-studios/your-brainwaves-as-a-story-steering-wheel-be099d33135e