Marfa lights : ces étranges lumières que les chercheurs ne parviennent pas à expliquer [Vidéos]

Image : pour illustration

Pour les habitants de Marfa, au Texas, c’est une histoire de fantômes. Mais ce qui est sûr, c’est que d’étranges phénomènes lumineux intriguent les chercheurs depuis des décennies.

Quel que soit votre degré de rationalité et de scepticisme face à l’inconnu et au paranormal, vous avez forcément déjà vu des lumières mystérieuses dans votre vie. Et même si, bien souvent, on s’aperçoit rapidement qu’il s’agissait tout simplement d’un avion dans le ciel nocturne ou d’une vulgaire lampe torche, on est toujours tenté de se demander ce que ça aurait pu être de plus excitant.

Ceci explique pourquoi des générations de touristes ont convergé vers la petite ville de Marfa, au Texas. Depuis quelques années, la bourgade prend des airs de repaire d’artistes et de hipsters, mais pendant très longtemps, si les gens venaient à Marfa, c’était à cause des « Marfa lights » : des sortes d’orbes de lumière mystérieux et inexpliqués, qui flottent dans les airs de manière sporadique à proximité de l’autoroute, sur les plaines à la sortie de la ville. Ces étranges lumières ont été décrites pour la première fois au 19ème siècle. On les voit particulièrement bien depuis un belvédère construit spécifiquement le long de la route.

Bien que les chercheurs aient désormais compris d’où viennent ces lumières, et pourquoi elles sont si étranges, ils ne parviennent toujours pas à expliquer certaines apparitions.

« Les lumières que l’on peut voir tous les soirs ne sont pas très grosses aux yeux des spectateurs. », explique Karl Stephan, l’un des chercheurs qui ont résolu ce mystère. « Elles sont nettement plus petites qu’un poing humain, elles ont un peu l’air d’étoiles – leur couleur oscille entre le jaunâtre et le blanc – et elles se déplacent très lentement, elles ne sont pas très rapides. »

Ces orbes apparaissent quand la nuit est claire, sur les plaines à proximité de l’autoroute. Ces plaines situées à la sortie de Marfa sont déjà un endroit assez surréaliste en soi – à l’ouest du Texas, entourées par le désert et les montagnes, à 1700 mètres d’altitude. La zone est couverte de cactus et d’herbe sèche, et on aperçoit au loin les cimes escarpées des montagnes de Chinati.

« C’est un peu le désert, et un peu la montagne. », raconte Michael Hall, un journaliste du magazine Texas Monthly qui a écrit un article sur les lumières. « On est presque à 2000m d’altitude, donc l’air paraît différent. Il y a vraiment ce sentiment d’étrangeté. »

Il existe plusieurs légendes locales au sujet des lumières. Certains habitants du coin aiment par exemple raconter qu’il s’agit de la lumière émise par la lanterne portée par le fantôme d’un vieux chef Apache assassiné sur les plaines de Marfa. Mais en vérité, les lumières sont surtout l’occasion d’assister à un spectacle inédit, et une excuse pour faire un tour à Marfa – ce dont la ville se réjouit tout à fait.

Le tourisme suscité par les lumières a aidé la ville à se redresser alors qu’elle était tout proche de disparaître suite à une crise économique. Chaque année, la ville organise un festival dédié aux lumières, et les autorités locales ont investi 720.000$ pour aménager un espace où les touristes peuvent venir admirer les lumières dans les meilleures conditions (on y trouve carrément un grand parking et des toilettes modernes).

Mais les touristes se presseraient certainement moins à Marfa s’ils savaient ce que les habitants du coin savent déjà depuis un moment : les lumières n’ont rien de mystérieux, en vérité. Elles sont terriblement banales.

« En fait, ce sont des lumières de phares. », m’explique Stephan. « Ce sont les phares des voitures qui circulent sur une autoroute, la Highway 67, qui se trouve à 25 ou 30 kilomètres au sud du point d’observation. »

Le centre d’observation des « Marfa lights »

En 2011, Stephan et ses collègues ont publié un article consacré aux lumières dans le Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. Grâce à des spectromètres sensibles aux infrarouges et aux ultraviolets, ils ont découvert que les conditions atmosphériques aux alentours de Marfa étaient uniques, de telle manière que les lumières provenant de l’autoroute située à 30 kilomètres sont déformées et gondolées lorsqu’elles parviennent aux yeux des curieux.

Le temps que les lumières atteignent les yeux des touristes massés au point d’observation, elles ne ressemblent plus du tout à des phares de voitures. Elles ressemblent à d’étranges orbes blancs flottant dans les airs. La température, la densité de l’air et l’humidité de l’atmosphère des plaines se combinent parfaitement pour déformer la lumière de façon inédite.

« Quand le désert se réchauffe, l’air juste au-dessus du sol s’élève sous forme de sortes de bulles, une fois la nuit tombée. », explique Stephan. « C’est comme si on regardait à travers une plaque de verre ondulé. »

Ok, ce n’est pas aussi excitant, au final, que si on avait vraiment affaire au fantôme d’un chef Apache. Mais il reste tout de même une part de mystère. Stephan m’a expliqué que de très nombreux témoignages rapportaient l’existence de lumières aperçues sur les plaines, dont la description ne correspond pas à celle des phares déformés. Des lumières qui dansent dans tous les sens, qui vont d’avant en arrière, qui disparaissent soudainement… Et jusqu’ici, personne ne parvient à expliquer ces lumières encore plus mystérieuses.

« Mon collègue Jim Bunnell les a observées personnellement, et il les a photographiées. », raconte Stephan. « Il les a saisies d’assez près pour qu’on voie clairement qu’elles ne peuvent pas être de simples phares de voitures, leur structure est différente. »

Même après des années d’enquête, il y a quelque chose d’étrange dans le désert texan, et personne ne parvient vraiment à l’expliquer.

Motherboard

Time : 3 mn 08 [Vostvfr]

Time : 6 mn 49 [Vostvfr]

Time : 10 mn 20 [Vostvfr]

Image : pour illustration

The truth is out there

Source :

https://www.texasmonthly.com/articles/the-truth-is-out-there/

https://motherboard.vice.com/fr/article/ypa38b/ces-etranges-lumieres-que-les-chercheurs-ne-parviennent-pas-a-expliquer