Wear Space : tout va bien, Panasonic invente des œillères pour employés de bureau [Vidéos]

Un groupe de designers rattaché à Panasonic et réunis sous le terme Futur Life Factory, a récemment dévoilé un « casque » équipé d’œillères. Son objectif ? Réduire le champ de vision et le bruit entourant chaque utilisateur au travail, particulièrement celles et ceux œuvrant en open space. Prix de départ : 215 euros.

On connaissait les œillères utilisées en sport hippique pour « améliorer » les performances des chevaux de course, voici désormais les œillères pour humains, censées aider à « mieux se concentrer » au travail. Futur Life Factory (qui se présente sur son site comme un « groupe de designers de Panasonic dédié à la créativité »), vient en effet de dévoiler un « casque » en forme d’arc de cercle à l’horizontale, dont l’objectif est de réduire le champ de vision et le bruit entourant chaque utilisateur. Nom de code : Wear Space.

« Espace personnel »

D’abord introduit au festival South by Southwest d’Austin (Texas) en mars dernier, le casque est revenu sur les devants de la scène au début du mois d’octobre, lors d’une présentation aux médias à Tokyo. Sur son site officiel, le groupe japonais présente l’objet comme un « dispositif portable créé pour aider à la concentration en limitant vos sens visuel et auditif, grâce à une technologie antibruit et une cloison qui contrôle votre champ de vision ». Ce faisant, précise la marque, Wear Space « crée instantanément un espace personnel – c’est aussi simple que d’enfiler un vêtement ».

Time : 1 mn 16 [Vostvfr]

D’une masse de 330 grammes, le casque est doté d’une autonomie de batterie de 12 heures, rechargeable en 3 heures. « Le dispositif peut aussi être ajusté en fonction du niveau de concentration souhaité. », assure le site, sans donner plus de précisions.

Premier financement participatif pour Panasonic

Comme le relève le Japan Times, Panasonic fait appel, pour la toute première fois de son histoire, au financement participatif pour le lancement du produit. Sur le site japonais Green Funding, Wear Space est ainsi proposé en pré-commande à partir 28 000 yens, soit 215 euros environ. La livraison – possible uniquement au Japon – est prévue pour août 2019, et l’objectif est d’atteindre 500 ventes (l’équivalent de 15 000 000 de yens, soit 115 000 euros environ) avant le 11 décembre. Un chiffre visiblement réaliste : à l’heure où nous écrivions ces lignes, le projet était déjà financé à hauteur d’un peu plus de 9 000 000 de yens.

« Aucune recherche n’a été menée par l’entreprise pour attester que son objet améliore effectivement la concentration »

Pour la firme, l’objectif tient en un mot : « concentration ». Alors que les open spaces se multiplient depuis le milieu du siècle dernier et que les environnements de travail se diversifient pour les travailleurs indépendants (cafés, bibliothèques, espaces de co-working…), Wear Space s’envisage comme une (étrange) réponse à notre besoin d’espace personnel. « Tout le monde souhaite parfois être seul et se concentrer. », explique au Japan Times Kang Hwayoung, membre de l’équipe qui a développé le dispositif.

L’article du média japonais souligne pourtant qu’« aucune recherche n’a été menée par l’entreprise pour attester que son objet améliore effectivement la concentration ». Mais pour Kang Hwayoung, l’appareil a une autre fonction, celle d’informer vos collègues que vous n’êtes pas disposés à entendre le résumé de leur week-end (par exemple) : « Quand quelqu’un porte un Wear Space, vous pouvez clairement voir qu’il veut se concentrer. Nous pensons que c’est très important ». En résumé, il vous faudra débourser 215 euros pour la version améliorée du post-it « Ne pas déranger ! ».

Usbek & Rica

Time : 1 mn 34

Source :

https://panasonic.net/design/flf/works/wear-space/

https://usbeketrica.com/article/panasonic-invente-oeilleres-open-space

https://www.les-crises.fr/tout-va-bien-panasonic-invente-des-oeilleres-pour-employes-de-bureau/