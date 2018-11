Un support 5D de cristal pour stocker les données de l’humanité pour l’éternité [Vidéos]

En combinant les nanotechnologies et un laser femtoseconde, des chercheurs britanniques ont créé un système de stockage optique susceptible de durer 13,8 milliards d’années. 360 téraoctets de données peuvent tenir dans un disque en verre un peu plus grand qu’une pièce de monnaie.

Ce laser femtoseconde est en train de graver 360 To (téraoctets) de données sur ce disque en verre. Préservé à une température inférieure à 190 degrés, ce support de stockage pourrait, en théorie, durer 13,8 milliards d’années. © University of Southampton Optoelectronics Research Centre

La préservation et la transmission des connaissances sont des problématiques qui préoccupent l’Homme depuis la nuit des temps. La création humaine est fragile, elle s’altère avec le temps et sa survie est soumise aux aléas des guerres et des catastrophes naturelles.

Récemment, le conflit en Syrie a conduit à la destruction d’une partie incroyable du patrimoine mondial, mais l’humanité a connu des pertes massives à toutes les époques. Lors du séisme de 1755 à Lisbonne, plus de 70.000 volumes de la bibliothèque royale furent perdus à jamais, ainsi que des centaines de peintures majeures. Aujourd’hui, la conservation des œuvres d’art demande de nombreux efforts aux institutions, mais c’est une course perdue d’avance dans la mesure où le temps aura forcément raison des supports physiques.

La numérisation des œuvres est une solution pour faire face à l’altération ; cependant, les supports numériques ne sont pas épargnés par les affres du temps. Ils sont sujets aux griffes et, exposées à l’humidité et à la chaleur, les données finissent par être corrompues. Mais des chercheurs de l’Université de Southampton en collaboration avec l’Université technique d’Eindhoven ont mis au point un procédé de stockage qui aurait une durée de vie virtuellement illimitée.

Cette technologie de stockage a déjà été utilisée pour créer notamment une copie de La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. © University of Southampton Optoelectronics Research Centre

En encodant l’information au sein de nanostructures contenues dans du verre, les chercheurs ont réussi à stocker 360 To sur un disque pas plus gros qu’une pièce de monnaie. À titre de comparaison, c’est 3.000 fois plus qu’un Blu-ray, lequel peut stocker jusqu’à 128 Go de données – de quoi ravir tous les adeptes de téléchargement légal.

Mais en plus de proposer un stockage colossal, le support de stockage conçu par les chercheurs devrait toujours être accessible dans 13,8 milliards d’années, à condition d’être conservé à une température inférieure à 190 degrés. On ne sera cependant pas là pour vérifier si leurs estimations étaient correctes.

« C’est très excitant de savoir que nous avons créé une technologie capable de préserver les documents et les informations afin de pouvoir les transmettre aux générations futures. » s’enthousiasme le professeur Peter Kazansky dans un communiqué de l’université, avant de rajouter que « Cette technologie a le potentiel de sécuriser les dernières traces de notre civilisation : tout ce que nous avons appris ne sera pas perdu ».

Pour réaliser cette prouesse, les chercheurs ont utilisé un laser femtoseconde afin d’enregistrer et de récupérer des informations stockées sur le support en cinq dimensions. Les variations dans l’orientation, la taille et la position du laser sur les axes x, y et z, changent la manière dont se réfléchit la lumière sur le support. Ces modifications peuvent être interprétées pour obtenir des informations.

Comparé au cristal mémoire utilisé dans Superman, cette nouvelle technologie a déjà été utilisée pour créer des copies éternelles de la Bible, le traité Opticks d’Isaac Newton et La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Time : 3 mn 25 [Vostvfr]

Time : 25 mn 55

Une question se pose

Combien de pièces de musée et de supports cristallins divers ont servi de disques durs dans les civilisations terrestres antérieures ?

Source :

https://www.orc.soton.ac.uk/news/5115

En : https://en.wikipedia.org/wiki/5D_optical_data_storage

Fr : https://fr.wikipedia.org/wiki/Stockage_optique_de_données_5D

https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-support-stocker-donnees-humanite-eternite-61708/

Note :

Je remercie Elsa du site : http://www.salvaterre.com/ pour cette information.