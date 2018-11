Émetteur de 5G : des centaines d’oiseaux morts lors d’une expérimentation de la téléphonie mobile aux Pays-Bas [Vidéos]

Photo : pour illustration

À La Haye, il y a environ une semaine, de nombreux oiseaux morts sont spontanément tombés morts dans un parc. Vous n’en avez probablement pas beaucoup entendu parler, car il semble que garder le silence était le plan depuis le début. Mais quand environ 150 autres oiseaux sont morts subitement, portant leur nombre à 297, certains ont commencé à y prêter attention.

Et si vous regardez autour de ce parc, vous avez peut-être vu ce qui se trouve au coin du toit face à l’endroit où ils sont morts : un nouveau mât de la 5G, ayant servi à faire un essai, en liaison avec la gare, pour voir si la portée était grande et si l’équipement ne produisait aucun nuisance sur et autour de la station.

Et la nuisance s’est effectivement produite

Immédiatement après, des oiseaux sont tombés morts des arbres. Et les canards qui nageaient à proximité semblaient aussi réagir très étrangement ; ils plongeaient tous ensemble la tête sous l’eau pour échapper à la radiation tandis que d’autres s’envolant, atterrissaient dans la rue ou dans le canal.

Encore une fois, près de la station Holland Spoor, presque au même moment où a été testé un mât émetteur de 5G, ces animaux sont morts.

S’ils ont tous une insuffisance cardiaque, avec le corps en bonne santé, aucuns signes de virus, aucune infection bactérienne, un sang sain, aucun poison trouvé, etc., etc., la seule explication raisonnable est que cela vient des effets des nouvelles micro-ondes 5G sur le cœur des oiseaux ! …

Erin Elizabeth / HNN

Traduction Petrus Lombard

Time : 1 mn 43 [Vostvfr]

Explication

Time : 7 mn 48

Effets sur les animaux

Time : 2 mn 11

