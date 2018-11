Chine | Shanghai : un projet d’usine de fabrication de robots par des robots ! [Vidéos]

Le robot YuMi devrait composer les équipes de robots fabriquant d’autres robots ! Crédits : ABBRobotics

Nous le savons déjà : les travailleurs humains dans les usines sont progressivement remplacés par des robots. En revanche, il existe même un projet d’usine en Chine, dans laquelle des robots fabriqueront d’autres robots ! Il s’agirait également de mettre au point l’industrie la plus avancée du monde.

Pour les industriels, remplacer les humains par des robots dans les usines semble avantageux sous bien des aspects : sécurité, productivité, etc. Ce grand remplacement devrait toutefois s’accompagner de l’apparition d’autres emplois à valeur ajouté – bien que ceci reste discutable. Quoi qu’il en soit, nous avons encore vraisemblablement franchi un cap avec un nouveau projet d’usine ultra-moderne.

Comme l’explique un communiqué du 27 octobre 2018, il est question de construire à Shanghai (Chine) une usine entièrement automatisée où des robots fabriqueront d’autres robots ! À l’origine de ce projet se trouve la société suisse ABB, actrice majeure des technologies de l’énergie et de l’automation présente dans plus d’une centaine de pays. Un budget de 150 millions de dollars a été alloué afin d’en faire l’usine la plus avancée du monde en matière de technologie.

ABB a également indiqué que les robots manufacturiers de cette industrie – dont l’inauguration est prévue en 2020 – seront des robots YuMi. Ce sont des machines à deux bras capables de travailler en collaboration (voir vidéo en fin d’article). ABB désire faire de ce lieu l’usine la plus avancée sur le plan durable et environnemental, bien que les détails manquent à ce sujet.

Ce qui est certain, c’est qu’ABB désire asseoir un peu plus sa domination en Chine – plus gros marché mondial de la robotique. L’usine en question devrait être capable de fabriquer de nombreuses machines différentes, et peut-être même sur mesure.

Sciencepost

Time : 56 s

Voici la vidéo de présentation du robot YuMi, en place depuis 2015 et déjà utilisé dans l’industrie

Time : 4 mn 38 [Vostvfr]

Source :

https://www.engadget.com/2018/10/27/abb-robotics-factory-china/?guccounter=1

https://www.presse-citron.net/chine-une-usine-de-robots-qui-construisent-des-robots/

https://sciencepost.fr/2018/11/chine-un-projet-dusine-de-fabrication-de-robots-par-des-robots/

https://new.abb.com/news/detail/9412/abb-to-build-the-worlds-most-advanced-robotics-factory-in-shanghai

https://www.ictjournal.ch/news/2018-10-30/les-robots-de-la-nouvelle-usine-abb-de-shanghai-seront-principalement-fabriques-par