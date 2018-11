Football Leaks : Neymar touche une prime d’éthique de 375.000 euros pour applaudir les supporters [Vidéo]

Time : 2 mn 21

Football Leaks

Le Brésilien Neymar est celui qui touche la plus grosse prime [Franck Fife / AFP]

Neymar touche une prime d’éthique de 375.000 euros, notamment pour applaudir les supporters

L’émission « Envoyé Spécial » a épluché les contrats des stars du PSG, qui comprennent notamment une prime d’éthique.

Dans la vie d’une star du foot, tout se rémunère, même l’éthique et les remerciements aux supporters. C’est ce qu’a observé l’émission « Envoyé Spécial », diffusée sur France 2 jeudi 8 novembre, en enquêtant sur les « Football Leaks« . Parmi les documents dévoilés par des lançeurs d’alerte, on trouve les contrats des joueurs du Paris Saint-Germain, qui comprennent notamment une « prime d’éthique ».

Parmi les conditions pour obtenir cette prime, on trouve l’obligation de « saluer et remercier les supporters, avant et après chaque match ». La prime d’éthique grimpe jusqu’à 375 000 euros mensuels dans le cas de Neymar. Elle s’élève à 117 000 euros pour Kylian Mbappé, 70 000 euros pour Daniel Alves, Angel Di Maria et Edinson Cavani, ou encore 33 000 euros pour Thiago Silva.

Un moyen de sanctionner les joueurs

Si leurs montants n’étaient pas forcément connus, d’autres médias avaient évoqué l’existence de ces primes d’éthique au PSG par le passé, et le club lui-même la mentionne quand elle sert à sanctionner un joueur. Ainsi, Marco Verratti s’est vu « retirer une partie de sa prime d’éthique mensuelle » après son contrôle routier en état d’ivresse fin octobre.

Et cette pratique n’est pas forcément vue comme un avantage financier pour les joueurs. L’UNFP, le syndicat des joueurs de foot professionnels, y est opposé car elle y voit « Une manière de modifier unilatéralement les conditions de rémunération d’un salarié.« , expliquait son président au Monde en 2016. A l’époque, elle avait été retirée au défenseur Serge Aurier, qui avait insulté son coach Laurent Blanc de « fiotte ».

En avril, Hatem Ben Arfa avait attaqué le PSG pour contester, notamment, la suppression d’un mois de sa prime d’éthique, qu’il assimilait à une amende déguisée, une pratique interdite dans le football français.

