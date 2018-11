Résumé SOTT – Octobre 2018 : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 18 mn 59 [Vostvfr]

Octobre 2018

Approche de l’ouragan Michael près des côtes de la Floride

Conditions météorologiques extrêmes

Traduction rapprochée :

Au risque de paraître répétitif, octobre de cette année a été, encore une fois, un mois de précipitations importantes et destructrices à travers le monde. À ce stade, l’intensité et la fréquence des précipitations (y compris souvent de la grêle) dans un si grand nombre d’endroits deviennent un peu inquiétantes. De l’Asie aux Amériques, en passant par l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient, les villes et villages de toutes ces régions ont connu en quelques heures des averses massives qui ont détruit des biens et tué des vies.

L’hiver est également arrivé au début de ce mois dans de nombreuses régions, notamment les Alpes européennes, les Rocheuses canadienne et américaine (y compris plus au sud de l’Arizona), la Chine, la Corée du Sud, le Pakistan et l’Inde, qui reçoivent tous une quantité inhabituelle de neige.

Comme d’habitude, il y avait beaucoup de météorites et, bien sûr, des gouffres de plus en plus ont fait leur apparition, tuant deux personnes dans un cas.

Pour les résidents de la Floride, le mois d’octobre a été marqué par l’arrivée de l’ouragan Michael avec des vents soufflant à 250 km/h. Le cyclone Titli a frappé la côte indienne, faisant 17 morts et 300 000 évacués.

Dans l’ensemble, c’était encore un mois de folie « climatique » sur la planète – sans pareil, on pourrait même dire, avec la folie politique qui semble s’être emparée de l’esprit de nombreuses personnes.

Chine : Grande muraille / pour illustration