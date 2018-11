Témoignages d’anciens soldats : Ils ont vécu une explosion nucléaire [Vidéos]

Time : 12 mn 16

Synopsis :

Le bombardement atomique d’Hiroshima et Nagasaki par l’Amérique a précipité le monde dans l’âge atomique. L’humanité n’a pu qu’assister au désastre. Little Boy et Fat Man ont fait au moins 150 000 morts, peut-être 250 000.

Le traumatisme ne passe pas :

Depuis, aucun gouvernement ou armée n’a osé lancer une bombe atomique en temps de guerre. Cependant, beaucoup ont fait exploser des centaines d’entre elles à des fins expérimentales.

L’un des nombreux programmes de test américain avait même pour but de donner un avant-goût de la guerre nucléaire aux fantassins.

Après la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni, l’Union soviétique et les États-Unis ont détoné plus de 2 000 armes atomiques.

Outre-Manche, 20 000 soldats ont assisté à des explosions nucléaires planifiées par leur propre gouvernement. Ceux qui ont la chance d’être encore vivants aujourd’hui sont incapables d’oublier le scintillement étrange des champignons.

Interrogé par Motherboard, l’ancien soldat britannique Douglas Hern a déclaré : « Les explosions nucléaires sont le moment central de mon existence. ».

…Il a assisté à cinq d’entre elles.

Motherboard

« C’était comme si un homme de ma corpulence avait pris feu et m’avait traversé de part en part. »

International Day Against Nuclear Tests (29 August)

Time : 19 mn 03 [Vostvfr]

Source :

http://www.un.org/en/events/againstnucleartestsday/

http://www.un.org/en/events/againstnucleartestsday/messages.shtml

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Day_against_Nuclear_Tests

https://video.vice.com/fr/video/motherboard-atomic-soldiers/5b7ed514be40777a7f330631?ref=motherboard