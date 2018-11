Hybrids : lorsque les poissons fusionnent avec nos déchets [Vidéos]

Ultra réaliste et captivant, ce film d’anticipation nous plonge au cœur d’un univers saccagé par l’activité humaine. Brillant et nécessaire.

Comment attirer l’attention du monde sur ces déchets qui, par millions, souillent nos océans et saccagent la vie marine ? La réponse est peut-être à chercher du côté de MoPA. Six élèves issus de cette école française de film d’animation ont en effet réalisé un court-métrage sur le sujet… et le résultat est tout simplement magistral !

Hybrids est une sorte de film d’anticipation océanique dans lequel on observe la faune marine telle qu’elle existerait dans le futur. Pour s’adapter à leur nouvel environnement (des océans jonchés de métal et de plastique), poissons, crabes et tortues ont muté, fusionnant avec toutes sortes de déchets abandonnés par les humains. Une idée puissante qui a donné naissance à des images saisissantes. Jetez-y un œil et vous comprendrez aisément pourquoi Hybrids est qualifié pour la course à l’Oscar du meilleur court-métrage animé…

Time : 6 mn 19

Hybrids – Making Of

Time : 10 mn 48

À l’origine, Hybrids est un simple projet de fin d’études. Mais il est en train de prendre une dimension internationale, raflant de nombreuses récompenses à travers le monde. Il faut dire que, sous un angle insolite, créatif et surréaliste, il traite un sujet d’une importance cruciale…

L’homme maltraite la planète et vandalise sa propre maison, emportant dans sa chute tout un écosystème fragile. Voilà ce que nous dit ce film puissant. Un message essentiel à faire circuler de toute urgence.

