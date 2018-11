6 choses étranges qui se sont produites après la sortie d’un coma

Photo : pour illustration

Que se passe-t-il vraiment pendant un coma ? On en a eu un aperçu avec un article sur le BBB, « Une larme m’a sauvée ».

Mais la sortie du coma révèle bien des surprises, comme le révèlent les 6 cas suivants :

L’homme qui pensait être Matthew McConaughey

Après un accident de voiture en 2012, Rory Curtis, un britannique de 25 ans, sortit d’un coma de six jours en se croyant acteur. « Quand je suis allé dans le cabinet de toilette et me suis regardé dans le miroir et j’ai été choqué de ne pas lui ressembler, je ne savais pas qui je regardais. », a-t-il dit. Après des mois de rééducation et la prise d’un médicament expérimental pour son traumatisme crânien, il eut finalement un déclic et réalisa qu’il n’était pas en fait une grande star hollywoodienne.

L’australien qui ne pouvait parler que le mandarin :

Ben McMahon avait étudié le mandarin au lycée mais était loin de le parler couramment. Pourtant après un carambolage automobile, il s’éveilla d’un coma en ne parlant que le mandarin. Bien que ses capacités en anglais soient finalement revenues, McMahon tira ensuite parti de ses nouvelles aptitudes au mandarin, il partit pour Shanghai et devint animateur d’émissions de télévision.

La petite fille qui s’est mise à boire et à fumer :

Passer cinq jours dans le coma laissa à une fillette chinoise de 3 ans les habitudes d’une personne beaucoup plus âgée. Ya Wen était une petite fille normale avant d’être renversée par un camion roulant trop vite, rapportait le NY Daily News en 2010. Après son réveil, la mère de Ya Wen prétendit pourtant que la personnalité de la fillette changea significativement et qu’elle se mit à voler des cigarettes et à « siffler » trois verres de bière à la suite.

Le grand-père qui est devenu obsédé sexuel :

Un grand-père suisse de 81 ans se serait transformé en obsédé sexuel après une chute d’un arbre suivi d’un coma de quatre jours, publia le Mirror en 2010. Selon son fils, le senior « fou de sexe » dépensa plus de 4000 dollars [3600 €] dans une maison close après avoir récupéré de sa chute. Son fils pensait que le coma devait avoir détruit la fonction cérébrale qui inhibe la pulsion sexuelle ; il prit le contrôle des affaires de son père.

L’ado qui s’est mis à parler couramment allemand :

Une adolescente de 13 ans de Croatie rendit perplexes les médecins et sa famille quand elle émergea d’un coma de 24 heures avec la capacité à ne parler qu’allemand et non son croate natale. La jeune fille aurait acquis des rudiments de base en allemand mais elle n’était qu’au niveau de débutant quand elle tomba mystérieusement malade.

La mère qui pensait être une adolescente :

Quand Sarah Thomson, 32 ans, s’éveilla d’un coma de 10 jours en 2012, elle pensait être en 1998 et qu’elle avait de nouveau 19 ans, et non une mère mariée avec trois enfants. Elle n’avait aucun souvenir des 14 années précédentes, y compris des souvenirs personnels comme son mariage et des événements mondiaux comme le 11 septembre. « Je n’avais pas la moindre idée de qui étaient les enfants, je pensais qu’ils étaient quelqu’un d’autre. », expliqua-t-elle.

