Chine : construction d’une tour de 57 étages en 3 semaines [Vidéos]

Time : 4 mn

Chine

Construction d’une tour de 57 étages en 3 semaines

Une véritable prouesse en seulement 19 jours. Au total, cette tour comprend 800 appartements et de la place pour 4000 employés.

La même société qui avait déjà promis de construire le plus haut gratte-ciel du monde en 90 jours ne manque pas d’idées. Ni d’ambition. Broad Sustainable Building, vient de publier une nouvelle vidéo de sa dernière construction : une tour de 57 étages construite en… seulement 19 jours. C’est le site d’informations américain Curbed qui rapporte cette information. Si ce n’est effectivement pas encore le plus haut gratte-ciel du monde annoncé, l’exploit est tout de même de taille !

Comment ont-ils fait ?

La clef réside dans l’assemblage de blocs modulaires, qui permettent de construire trois étages par jour... Et le résultat est convaincant : « Ce bâtiment dispose de 19 atriums de 10 mètres de hauts, 800 appartements, et un espace de travail où peuvent tenir 4000 personnes. », explique l’architecte Xian Zhang Min. L’utilisation de blocs modulaires fait selon lui économiser 15.000 camions chargés de bétons! Autre avantage d’autant plus valable en Chine : le peu de pollution générée par ce type de constructions.

Xian Zhang Min affirme que tout l’air à l’intérieur de la construction est pur à 99,9% grâce à la construction étanche et à un système d’air conditionné intégré. Le bâtiment a une façade avec un quadruple vitrage et est « si économe en énergie qu’il permettra d’économiser 12.000 tonnes d’émission de CO2 par rapport à un bâtiment de la même taille. », explique-t-il.

Lefigaro.fr

Bonus : construction de l’Ark Hotel de Changsha… En 6 jours [Time-Lapse]

Time : 2 mn 11

Source :

http://www.broad.com/

https://lesmoutonsenrages.fr/2015/05/27/ils-sont-rapides-les-chinois-une-tour-de-57-etages-construite-en-19-jours-en/

https://immobilier.lefigaro.fr/article/la-chine-construit-une-tour-de-57-etages-en-3-semaines_f0ecf6f6-c899-11e4-bac3-5be59eee9a01/

Voir notamment :

1932 : Lunch atop a Skyscraper | Déjeuner au sommet d’un gratte-ciel