Supermassive Black Hole : vous pouvez maintenant explorer un trou noir en réalité virtuelle [Vidéo 360° view]

Il vous est désormais possible d’explorer Sagittarius A – le trou noir supermassif au centre de notre Galaxie – en réalité virtuelle. Une véritable danse cosmique retrouvée à 30.000 années-lumière de la Terre.

Les trous noirs sont invisibles, et impossibles à repérer directement. Ce que nous permet en revanche la technologie actuelle, c’est de pouvoir imaginer leur environnement proche trahissant leur présence. Pour nous aider à y voir un peu plus clair, des astronomes de l’Université Radboud, aux Pays-Bas, et de l’Université Goethe, en Allemagne, se sont récemment appuyés sur les données disponibles concernant Sagittarius A *, le trou noir situé au centre de la Voie lactée, pour créer une simulation à 360 degrés du trou noir.

En immersion près d’un trou noir

« Notre simulation de réalité virtuelle crée l’une des vues les plus réalistes de l’environnement direct du trou noir et nous aidera à en apprendre davantage sur le comportement des trous noirs. », explique Jordy Davelaar, principal auteur de ces nouveaux travaux publiés dans Computational Astrophysics and Cosmology. « Se rendre près un trou noir, c’est impossible. », dit-il. « Des visualisations immersives comme celle-ci peuvent nous aider à en savoir plus sur ces systèmes ». On y voit alors de la matière attirée par le trou noir, tournoyant autour et formant un disque d’accrétion. Une partie de cette matière se retrouve siphonnée, tandis qu’une autre est éjectée au niveau des pôles de l’objet.

Intéresser les plus jeunes

Si la simulation intéresse ici les passionnée·e·s, l’idée pour les chercheurs est également de pouvoir initier les plus jeunes à l’un des objets les plus fascinants de l’astrophysique. « Les visualisations que nous avons produites ont un grand potentiel de rayonnement. Nous les avons utilisées pour initier les enfants au phénomène des trous noirs, poursuit en effet l’astronome. Ils en ont vraiment appris quelque chose. Cela suggère que les visualisations immersives en réalité virtuelle sont un excellent outil pour montrer notre travail à un public plus large, même lorsqu’il s’agit de systèmes très complexes comme des trous noirs ».

Bientôt une véritable image du trou noir de notre Galaxie

Rappelons que des données récoltées en 2017 par une équipe internationale de chercheurs devraient normalement bientôt nous permettre d’avoir une vue directe de ce même trou noir (de son horizon d’événements). Vous le retrouverez à environ 30.000 années-lumière au centre la Voie lactée. Les analyses sont encore en cours. En attendant, une équipe d’astronomes publiait une image de ce à quoi pourrait ressemblait cet ogre cosmique.

Les régions lumineuses sont des gaz chauds entourant le trou noir. La région sombre circulaire est une ombre projetée par la gravité du trou noir. Crédits : EHT

Si la technologie nous permet aujourd’hui d’avoir une approche visuelle de ce qu’est véritablement un trou noir, on est également impatient quant à la mise en service de la prochaine génération de télescopes qui pourrait nous permettre d’affiner ces images, nous proposant même de pouvoir imager directement les exoplanètes les plus proches.

