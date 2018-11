Time : 3 mn 53 / La poupée MK Céline Dion utilisée par les lucifériens pour faire la propagande du Gender

Quelque chose ne va pas du tout avec la ligne de vêtements « sans sexe » de la marque de mode mondiale « NUNUNU »

Crédit : ExoPortail

Céline Dion est le visage d’une nouvelle marque de mode « Pro Gender » pour bébés nommée « CELINUNUNU ». Tout à ce sujet est tordu et flippant. Voici un regard sur le symbolisme troublant qui l’entoure.

Céline a apparemment trouvé une nouvelle mission : Libérer les nouveau-nés de la binarité de genre. Parce que c’était, il semblerait, la principale plainte des nouveau-nés…

Pour ce faire, elle a lancé « CELINUNUNUNU », une ligne de vêtements pour bébés « sans distinction de sexe » créée en collaboration avec la marque de mode mondiale Israélienne « NUNUNU ».

Certains pourraient considérer cette nouvelle comme sans intérêts, car « CELINUNUNUNU » est une autre marque de mode surévaluée qui utilise l’appui d’une célébrité pour générer des profits. Mais ce n’est pas tout. « NUNUNU » est déjà une énorme marque à Hollywood. Son site Web contient une vaste galerie d’images d’enfants de célébrités portant leurs créations, dont Angelina Jolie, Kourtney Kardashian, Hilary Duff et bien d’autres.

De leur propre aveu, la marque va au-delà de la mode. C’est une façon de « façonner les enfants » pour l’avenir. Décryptons la vidéo promotionnelle mettant en vedette Céline Dion.

Vidéo promotionnelle

La promotion de « CELINUNUNUNU » met en vedette Céline Dion se faufilant dans une maternité et modifiant l’apparence des enfants des autres. Alors que la plupart des sources d’information trouvaient la vidéo « drôle », beaucoup étaient également troublées par les messages étranges qu’elle contenait.

La vidéo commence avec Céline assise à l’arrière d’une voiture. Elle dit : « Nos enfants ne sont pas vraiment nos enfants ». Ok, déjà c’est bizarre. Remarquez qu’elle est habillée d’une robe étincelante.

Lorsque Céline descend de la voiture pour entrer à l’hôpital, sa tenue devient comme par magie de couleur noire. Cela annonce que quelque chose de sombre est sur le point de se produire.

Céline se faufile alors à l’intérieur de la maternité de l’hôpital et découvre quelque chose d’«inacceptable». (De son point de vue)

Les garçons sont habillés en bleu et les filles en rose. L’horreur absolue ! Céline est complètement dégoûtée.

Puis, Céline souffle autour eux un peu de «poudre noire» et tout change. Pour le pire.

Les figures «garçon» et «fille» sur le mur sont remplacées par le logo de la marque. Tout est maintenant noir, blanc et effrayant.

Ce bébé porte un chapeau avec des crânes. Oui, célébrons une nouvelle vie en lui faisant porter des symboles représentant la mort. Le maillot dit « Nouvel Ordre… » Comme dans « Nouvel Ordre Mondial » ?

Puis, la sécurité arrête Céline et l’emmène hors de l’hôpital. Une bonne chose. Faisons en sorte que ça ne se reproduise plus.

Pour résumer la vidéo, Céline Dion n’est que le visage de la marque et toute la ligne a été créée par « NUNUNU », une marque de mode israélienne pour enfants qui est déjà un succès mondial.

Quelque chose ne va pas avec la marque « NUNUNU »

Quand je dis que quelque chose ne va pas avec « NUNUNU », je ne parle pas de son nom ridicule, mais plutôt de toute sa philosophie et son symbolisme. La page «A propos» de la marque dit : « Guidés entièrement par leur intuition, les copropriétaires et designers Iris Adler et Tali Milchberg ont créé des collections de vêtements pour enfants qui ont brisé les stéréotypes et renversé les normes acceptées. Et créent une tendance mondiale qui est maintenant une inspiration mondiale. Guidé par un agenda qui déchire la traditionnelle dualité garçon/ fille, Iris et Tali montrent que le monde n’est tout blanc ou tout noir. »

Oui, pour reprendre leurs propres mots, la marque est en effet « guidée par un agenda ».

C’est l’image en tête de la page « À propos » de la marque : Un enfant dont le visage est tenu par un squelette. Un des yeux de l’enfant est caché – une confirmation qu’il s’agit bien du programme de l’élite

L’ordre du jour de « NUNUNU » n’est pas seulement une question de neutralité sexuelle. Il s’agit de quelque chose de beaucoup plus sombre. Un rapide coup d’œil sur la page Instagram de la marque révèle quelques éléments troublants : La sexualisation des enfants, le satanisme et le contrôle mental du Projet Monarch. Bref, toutes les obsessions de l’élite occulte.

Savent-ils que la chanson « Let’s Get Physical » parle de sexe ?

Pourquoi y a-t-il des enfants sous ce panneau ?

Ce vêtement fait partie de la collection « Holiday » de la marque.

Ne me dites pas qu’ils ignorent le sens du mot « Ho » (Hoe = pute). Franchement…

Cette jeune fille porte une chemise avec la symbolique « des yeux qui voit tout » présent aussi sur son tatouage – les principaux symboles de l’élite occulte.

Sur son pantalon se trouvent les chiffres 3 et 6… 666 ?

Une fillette avec des bois. Encore des trucs pseudo-sataniques

Un bébé avec un chapeau à cornes du diable. C’est trop mignon….

Effrayant. Aussi, les satanistes portent des masques d’animaux pendant les messes noires

On dirait qu’un sale type a mis sa grosse main sale sur la poitrine de cette fillette

Ce gosse cache un œil alors qu’il porte une chemise avec un crâne et un œil caché.

De plus, son pantalon est doté de la symbolique des « yeux qui voient tout ».

Comment peuvent-ils vous le rendre plus évident ?

Le compte Instagram de la marque contient également diverses images et peintures qui sont étiquetées #inspiration. Presque toutes sont effrayantes, dérangeantes et pleines de symboles faisant référence aux pratiques les plus sombres de l’élite occulte.

C’est 100% satanique. Oui, c’est sur le compte Instagram d’une marque de vêtements pour enfants qui est extrêmement populaire à Hollywood.

La légende de cette image est « Désire Caché ». Ma légende serait : « Qu’est-ce qui ne va pas chez ces gens ? »

De jeunes garçons en serviettes. Leurs têtes ont été remplacées par un œil. Comme le dit le commentaire : « Dégoûtant et limite inapproprié ».

Un crâne d’animal utilisé pour faire le signe d’un œil : L’inspiration parfaite pour les vêtements d’enfants, n’est-ce pas ?

Tout dans cette image crie « l’enfance gâchée ».

Cette image est du pur contrôle de l’esprit Monarch – un esclave MK avec plusieurs personnalités fracturées.

Conclusion

Il y a beaucoup d’autres images, mais nous en avons vu assez. Tous pointent dans la même direction : La dépravation de l’élite occulte et la prédation éhontée envers les enfants. Toutes ces conneries sont « habillées » dans le vocabulaire moralisateur de la neutralité sexuelle et de la « libération des enfants ». Qui de mieux que Céline Dion (et son aura pseudo saine) pour rendre cet événement attrayant pour les mamans qui ont de l’argent à dépenser ?

La marque se nomme « NUNUNU » c’est ça ? Ce sera plutôt NONONONO pour moi !

Exoportail / Sott / Vigilantcitizen

Traduction : ExoPortail

Time : 1 mn 04 / Les illuminées du Gender NUNUNU : « La mode a le pouvoir de façonner l’esprit des gens »

