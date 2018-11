Grotte de Lascaux : Selon des scientifiques britanniques, les peintures rupestres pourraient être d’anciennes inscriptions d’une catastrophe globale qui a frappé la Terre [Vidéos]

Grotte de Lascaux – Peintures rupestres (pour illustration)

Des scientifiques britanniques auraient trouvé le sens des peintures rupestres dans la grotte de Lascaux, en France. Ils expliquent que ces illustrations anciennes pourraient être des descriptions des catastrophes globales qui ont frappé la Terre.

Des scientifiques des Universités du Kent et d’Édimbourg, après avoir analysé des peintures rupestres datant de près de 17.000 ans dans la grotte de Lascaux, située dans le sud-ouest de la France, ont conclu qu’il s’agissait de représentation d’événements ou de changements catastrophiques, selon le site Science Alert.

Les scientifiques supposent que les images de scorpions, de taureaux et de lions sont en réalité une illustration des constellations du zodiaque et qu’elles ont été utilisées afin de décrire un événement important.

En guise d’exemple, les scientifiques décryptent une scène de la grotte de Lascaux. L’ornement en question présente un homme tombant, probablement un chasseur, qui avait mortellement blessé un bison. Sous le chasseur se trouve l’image d’un oiseau, ressemblant à un canard, et un dessin d’un rhinocéros qui a l’air de fuir la scène. L’autre partie du mur est ornée avec une image d’une tête de cheval. Selon les scientifiques, le bison blessé est la constellation du Capricorne pendant le solstice d’été, quant au canard, il représente la constellation de la Balance lors de l’équinoxe de printemps.

Les autres animaux pourraient représenter les signes du Lion et du Taureau. D’après le positionnement des dessins, les archéologues estiment qu’ils indiquent l’année 15.150 avant J.-C. Historiquement, cela coïncide avec la période des changements climatiques globaux, qui ont été possiblement provoqués par la chute d’une comète sur la Terre.

« L’art rupestre ancien montre que les gens avaient une connaissance avancée du ciel nocturne au cours de la dernière période glaciaire. », déclare l’un des auteurs de l’étude, l’ingénieur chimiste Martin Sweatman de l’Université d’Edimbourg.

Si cela est vrai, les scènes dessinées à Lascaux pourraient plutôt marquer la date d’un événement majeur qui a coïncidé avec une pluie de météorites annuelle des Taurides il y a environ 17 000 ans.

Sweatman et son collègue de l’Université du Kent, Alistair Coombs, soutiennent que c’est la bonne approche et que nous devrions accorder plus de crédit à nos ancêtres lorsqu’il s’agit de représenter le monde.

« Intellectuellement, ils n’étaient guère différents de nous aujourd’hui. », déclare Sweatman.

Pour leurs recherches, les scientifiques ont analysé des peintures rupestres de grottes partout dans le monde, dont les sites archéologiques en Turquie Göbekli Tepe et Çatal Höyük, ainsi que les grottes de Lascaux et de Montignac, en France.

