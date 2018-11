Chine : plus rapide qu’un chasseur, un train à sustentation magnétique pourrait atteindre une vitesse de 4.000 km/h [Vidéos]

T-Flight / HyperFlight (pour illustration)

Un train supersonique pouvant aller jusqu’à 4.000 km/h. Est-ce vraiment possible ? La Chine affirme plancher intensément sur la question.

En matière de technologie, la Chine ne fait pas les choses à moitié. Le pays, qui possède déjà le train le plus rapide du monde, se lance dans la course à l’Hyperloop en développant un modèle qui se veut être un peu différent.

Le constructeur spatial national, la China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), a annoncé, le jeudi 31 août 2017, que la Chine effectuait des recherches sur « un train volant à grande vitesse« , visiblement nommé HyperFlight, pouvant avaler jusqu’à 4.000 kilomètres par heure. C’est quatre fois plus qu’un vol commercial et trois fois plus que la vitesse du son. Un train qui concurrencerait donc directement les Hyperloops développés par les Occidentaux.

À l’occasion du Commercial Aerospace Forum, un événement local centré sur l’aérospatial, les premières images de synthèse de l’engin ont été dévoilées. L’entreprise a également expliqué comment, selon un plan en trois étapes, ce train à très, très grande vitesse fonctionnerait.

Time : 1 mn 48 / China to develop HyperFlight transport network with speeds up to 4,000 km per hour

D’abord, ils comptent mettre en place un réseau relativement court entre villes, où la limite de vitesse serait de 1.000 km/h. Ensuite, il s’agira de développer un autre réseau entre grandes agglomérations, où les trains pourront aller jusqu’à 2.000 km/h. Et enfin, un réseau international permettrait d’atteindre les 4.000 km/h.

T-Flight / HyperFlight (pour illustration)

Ce train verra-t-il le jour ?

La possibilité d’un train flottant au-dessus du sol et atteignant les 4.000 km/h est-elle vraiment sérieuse ? Ou la Chine joue-t-elle la surenchère pour concurrencer Hyperloop One et HTT, principaux constructeurs américains de la technologie pensée par Elon Musk ?

Pour rappel, ces deux entreprises n’entendent pas vraiment, à ce jour, dépasser la vitesse de 1.000 km/h pour l’Hyperloop. Le plan de la CASIC est bien plus ambitieux. Selon le journal chinois Xinhua, l’entreprise s’est associée à une vingtaine d’industriels et d’institutions chinois, qui ont déjà « déposé plus de 200 brevets » dans le domaine, pour arriver à construire un train plus rapide que les autres.

Par ailleurs, les différents Hyperloop en développement fonctionnent sur le même principe : un tunnel à faible densité où un train flotte légèrement au-dessus du sol grâce à la suspension magnétique. Cette technologie est inspirée des trains Shinkansen utilisés au Japon. La CASIC affirme que sa technologie sera différente, grâce à des progrès importants gardés secrets. Selon eux, leur train sera également capable de rester au-dessus du sol à l’arrêt, ce qui est impossible pour les Shinkansen et les Hyperloops.

A titre de comparaison, la vitesse maximale de l’avion de chasse américaine de cinquième génération F-35 Lightning II est de 1.930 kilomètres heure.

Wait and see.

Time : 1 mn 08

China’s space developers (CASIC) announce plans for their own version of @HyperloopOne which could reach 2,485 mph https://t.co/pkS452TVz5 pic.twitter.com/h2i2QoXlCC — TruNews™ (@TruNews) August 31, 2017

