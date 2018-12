Bien s’exprimer, ça s’apprend : les cinq conseils d’un pro pour parler en public [Vidéo]

Bertrand Périer, avocat et jury au festival d’éloquence Eloquentia. Olivier Sabatier

L’avocat Bertrand Périer, 46 ans, est professeur d’art oratoire à HEC et Sciences Po. Il nous livre ses tuyaux pour devenir, à tout âge, un orateur convaincant lors d’un exposé en classe ou une réunion de direction.

1. S’entraîner à voix haute

« La prise de parole est chargée d’anxiété parce qu’elle est rare. Quand celle-ci devient banale, l’angoisse disparaît. C’est comme le saut en parachute, le premier est terrible mais au 800e, vous n’avez plus peur. Je conseille donc de s’entraîner tous les jours à la maison en faisant une sorte de chronique radio devant ses proches, en exprimant, durant 2 minutes, son opinion sur un fait d’actualité. On peut s’enregistrer pour repérer les euh et les ben. »

2. Trois points, c’est tout

« Il faut se forcer à sélectionner deux ou trois idées qui structureront l’intervention. Au-delà, le message n’est pas retenu ou donne la sensation de fouillis. Il est important de guider son auditoire, il doit toujours savoir où il en est. »

3. Soigner l’attaque et la chute

« Il faut toujours très bien maîtriser le début qui va donner envie d’écouter, susciter la curiosité, et la fin qui laissera l’ultime impression. Il n’y a rien de pire qu’un public qui se demande si c’est terminé. Quand un interlocuteur ne conclut pas, qu’il relance sans cesse son propos, cela crée un malaise. »

4. Veiller au langage non verbal

« On exprime son envie de parler, son enthousiasme, avec le corps. On n’est ni statue ni sémaphore aux gestes inconsidérés jugés ridicules. On balaie ses interlocuteurs avec son regard qui permet de conserver leur attention. Je peux aussi lire dans le leur ce qu’ils pensent de moi et ainsi adapter le message. Les mains ne sont jamais cachées sous la table pour ne pas passer pour un dissimulateur. L’intensité de la voix et le débit des paroles doivent être variés. C’est comme une musique, ce n’est jamais une seule note répétée à l’infini. »

5. Savourer l’exercice

« Il faut prendre du plaisir à parler en public, se dire que c’est une tribune, un moment unique où l’on peut exprimer ses convictions. C’est une chance, un vrai bonheur de transmettre ses idées. On n’est plus dans la récitation du cours, c’est la liberté. »

Time : 7 mn 56 [Vostvfr] / TED's secret to great public speaking | Chris Anderson

