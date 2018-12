Hadrian X : ce robot peut construire votre maison en 3 jours ! [Vidéo]

Les maçons humains verront peut-être l’arrivée d’Hadrian X d’un mauvais œil. Il s’agit d’un robot maçon – mis au point par une société australienne – capable de travailler sans relâche à une vitesse déconcertante.

Un coup de pouce à l’industrie

Hadrian X est un robot monté sur un camion à moteur. Cette machine très mobile fabriquée par la société australienne Fast Brick Robotics (FBR) est capable de véritables prouesses, comme l’explique un article du quotidien The West Australian publié le 14 novembre 2018. Il s’avère que le robot a construit une première maison de 180 mètres carrés – trois chambres et deux salles de bains – en seulement trois jours !

« Les humains posent des briques de la même manière depuis 6 000 ans. Jusqu’à maintenant. », tel est le slogan de la société Fast Brick Robotics.

Pour Mike Pivac, directeur général de FBR, il s’agit là d’un « véritable bond en avant pour l’industrie de la construction ». En effet, il faut savoir que cette industrie manque parfois de personnel qualifié et s’avère être de temps à autre dépassée par la demande mondiale de logements. De plus, il s’avère que Hadrian X représente la toute première solution de maçonnerie entièrement automatisée !

Des performances surprenantes

Ayant vu le jour en 2015, Hadrian X avait un an plus tard passé avec succès les tests en laboratoire destinés à évaluer ses performances. Et les résultats ont été convaincants, puisque la machine avait déjà pu construire une structure à l’aide de briques imprimées en 3D. Le fait est qu’aujourd’hui, la cadence à laquelle le robot s’exécute est très impressionnante : un millier de briques par heure ! À titre de comparaison, un maçon humain pose environ 400 briques par jour.

Il faut également savoir que la première maison construite par Hardian X répond au cahier des charges et donc aux normes de sécurité préalablement établies, ce qui a par ailleurs été attesté par des observateurs experts en ingénierie civile et structurelle. Selon Mike Pivac, le robot devrait être bientôt produit en chaîne et faire l’objet d’une commercialisation. Nul doute que de nombreuses sociétés se montreront intéressées, surtout que le robot peut être monté sur d’autres dispositifs tels que des grues, des navires, etc.

Time : 1 mn 17 / FBR’s Hadrian X Builds First Full Home Structure

Article : Sciencepost