Le sucre ne nourrit pas seulement les cellules cancéreuses, il les produit aussi ! [Vidéo]

La période des fêtes approche. Cela signifie beaucoup de desserts, de chocolat et de bonbons pour beaucoup. Bien que la plupart d’entre nous soient préoccupés par notre tour de taille durant cette période de l’année, votre poids devrait être le moindre de vos soucis. L’apport élevé en sucre raffiné a toujours eu une forte corrélation avec le développement tumoral chez les patients atteints de cancer mais il est maintenant prouvé qu’un régime riche en sucre peut effectivement causer le cancer.

Comment le sucre nourrit-il les cellules cancéreuses ?

Les cellules cancéreuses absorbent le sucre de 10 à 12 fois plus vite que les cellules saines. La tomographie par émission de positrons est l’un des outils les plus précis pour mesurer la croissance du cancer. Lauréat du prix Nobel de médecine en 1931, l’Allemand Otto Warburg a émis l’hypothèse selon laquelle les cellules cancéreuses ont un métabolisme énergétique différent de celui des cellules saines. Selon Otto Warburg, les tumeurs malignes présentent une glycolyse accrue contrairement aux cellules humaines saines.

Vidéo en Anglais mais pour les sous-titres en français, allez dans ‘Paramètres’ et cliquez ‘Sous-titres’ et pour changer la langue cliquez ‘Généré automatiquement’, vous aurez un vaste choix de langue, dont le français.

Time : 10 mn 29 [Vostvfr] / Starving cancer away | Sophia Lunt | TEDxMSU

Comment le sucre produit-il des cellules cancéreuses ?

Le Journal of Clinic Investigation (Journal d’investigation clinique) de 2013-2014 a publié les résultats d’une étude in vitro qui a analysé les résultats de l’absorption accrue de sucre et de l’oncogenèse (création du cancer). Les résultats ont démontré qu’une absorption accrue de glucose avait une corrélation directe et positive avec les phases précoces de la production de cellules cancéreuses.

En outre, une étude de 1985 sur le sucre et le risque de cancer du gros intestin a révélé que les patients ayant un apport élevé en sucre raffiné étaient plus prédisposés au développement d’un cancer que les patients ayant une faible consommation de sucre. Une étude prospective publiée en 2006 a révélé qu’une consommation élevée de sucre et d’aliments à forte teneur en sucre était liée à un risque plus élevé de cancer du pancréas, et une étude différente a montré des résultats similaires pour les patientes atteintes d’un cancer du sein.

La dysfonction mitochondriale est l’un des mécanismes essentiels de la promotion du cancer par le sucre. Le sucre brûle très différemment du gras, ce qui génère des radicaux libres. Lorsque les radicaux libres endommagent les mitochondries de la cellule, l’ADN nucléaire et la membrane cellulaire sont également affectés, ce qui entraîne une altération des protéines.

Le cancer est essentiellement causé par la réplication de cellules génétiquement modifiées. La mitose est le moyen par lequel les cellules se divisent et favorisent la croissance tissulaire. Lorsque le processus d’apoptose (mort cellulaire) commence à se briser, le cancer se produit.

L’obésité et la suralimentation chronique ont eu une corrélation positive avec la croissance et le développement des cellules cancéreuses. Selon la Société canadienne du cancer, l’obésité peut entraîner des changements hormonaux comme les hormones sexuelles ou l’insuline qui augmentent le risque de développer un cancer du sein, du côlon ou de l’utérus.

Mais ne dites pas du mal des fruits !

L’étude tient compte de la différence entre le sucre raffiné et les sucres naturels. Les sucres raffinés comprennent le sucre de table et le sirop de maïs à haute teneur en fructose qui sont absorbés par l’organisme lorsque nous consommons des aliments transformés, des sodas et des desserts cuits au four notamment du sucre ajouté. Les sucres naturellement présents dans les fruits sont considérés comme moins nocifs quel que soit leur indice glycémique.

Le Dr Tony Jimenez avance l’hypothèse selon laquelle le sucre issu de produits naturels ne contribue peut-être pas à la croissance des cellules cancéreuses de la même façon que les sucres raffinés car les cellules humaines absorbent les molécules filantes de gauche qui se trouvent dans les fruits et les légumes, tandis que les cellules cancéreuses ne peuvent absorber que les particules filantes droites qui proviennent du sucre raffiné.

Ce que vous devriez faire

Le sucre a été associé à une multitude de problèmes de santé dont le diabète, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, l’immobilité, les triglycérides élevés et l’hypertension artérielle. L’élimination des sucres raffinés provenant de sodas et d’aliments transformés est un bon point de départ pour réduire le risque de croissance des cellules cancéreuses ainsi que d’autres affections.

Consommez la quantité quotidienne recommandée de fruits et légumes.

Assurez-vous d’avoir suffisamment de fibres, de fer et de protéines dans votre alimentation.

Ne buvez pas de jus de fruits additionnés de sucre.

N’utilisez pas d’édulcorants naturels comme le miel ou la stévia.

Evitez le sirop de maïs à haute teneur en fructose et le sucre génétiquement modifié ou mêmes les succédanés du sucre comme l’aspartame.

Mangez la bonne quantité de sucre : pour les femmes, n’ayez pas plus de six cuillères à café (25 grammes) de sucre par jour; pour les hommes, pas plus de neuf cuillères à café par jour (37 grammes). Cela équivaut à 100 calories pour les femmes et 150 pour les hommes. La majorité de la population américaine mange plus du double de cette quantité soit environ 22 cuillères à café par jour.

Les sucres cachés : le fructose, le lactose, le saccharose, le maltose, le glucose et le dextrose sont tous des sucres que vous trouverez sur l’étiquette du tableau de la valeur nutritive au dos de votre prochain repas.

Autres sucres naturels : La mélasse, le nectar d’agave, le miel et le sirop d’érable sont des sucres naturels et contiennent des antioxydants qui peuvent protéger votre corps contre le cancer. Mais consommez-les avec modération car ils contiennent la même quantité de calories que n’importe quel autre édulcorant.

