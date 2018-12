Plus de sous !! Au Pôle emploi d’Évreux, on demande à une chômeuse d’amener son papier pour imprimer…

Photo : pour illustration

Scène surréaliste relatée par France Bleue Normandie à l’agence Pôle Emploi Évreux.

Alors qu’une chômeuse se rend dans son agence Pôle Emploi « pour modifier et imprimer son CV. On lui a alors répondu que le papier n’était plus fourni et que dorénavant, elle devait venir avec ses propres feuilles ».

La jeune femme s’adresse alors à une employée de l’agence. « Elle me répond que Pôle Emploi ne donne plus de papier parce que cela coûte trop cher, qu’il y a trop d’abus et que dorénavant c’est à nous de ramener nos feuilles. », poursuit Céline.

Stupéfaite de cette réponse, la chômeuse insiste. Elle doit déposer son CV dans trois boîtes d’intérim dans l’heure qui suit. « Du coup, ils m’ont donné une feuille de papier, pour que je puisse imprimer un CV. »

Céline demande alors si elle peut photocopier son document : « On m’a dit que la machine ne fonctionnait pas pour le même motif, pas de papier. »

Tout cela matérialise les problèmes du quotidien et financiers des services de l’État.

Comment réduire les coûts d’un côté, mais permettre aux chômeurs d’envoyer des CV ? Qu’est-ce qui coûte plus cher, un chômeur indemnisé ou quelques ramettes de papier supplémentaires ? Comment pourrait-on également favoriser au maximum les candidatures numériques ?

Les impôts et taxes sont partout de plus en plus élevés, et le taux d’imposition en France est le plus élevé au… monde ! Mais il n’y plus de papier au Pôle Emploi pour envoyer des CV.

Source :

Article : Charles SANNAT / Insolentiae