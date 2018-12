Mystère de la matière et de l’énergie noire résolu ? Les scientifiques de l’Université d’Oxford ont peut-être répondu à l’une des plus grandes questions de l’Univers [Vidéos]

Time : 1 mn 03 / [Vostvfr] / Was The Mystery of Dark Matter Just Solved by Oxford Scientists ?

Mystère de la matière et de l’énergie noire résolu ?

Image : pour illustration

Les scientifiques de l’Université d’Oxford ont peut-être répondu à l’une des plus grandes questions de l’Univers

Depuis quatre décennies, les astrophysiciens sont à la recherche de la matière noire. Pour ce faire, de nombreux moyens ont été mis en œuvre, des détecteurs spatiaux aux instruments souterrains. En vain. Mais des scientifiques d’Oxford viennent peut-être de résoudre un des plus grands mystères de la science moderne, rapporte The Independent ce 5 décembre.

Le modèle actuel de l’univers, appelé LambdaCDM, suggère qu’il existe des quantités colossales d’énergie et de matière (95 % de l’univers) invisibles à nos yeux et nos technologies actuelles. En effet, les étoiles, les planètes et les galaxies lointaines ne représentent que 5 % de la matière estimée de l’univers. Les 95 % restants seraient donc composés de substances mystérieuses appelées matière noire et énergie noire.

Le Dr Farnes, astrophysicien de l’Université d’Oxford, vient de suggérer une nouvelle théorie dans laquelle matière noire et énergie noire peuvent être unifiées en un fluide qui possède « une “gravité négative” repoussant tous les matériaux qui l’entourent ». En clair, il fonctionnerait à l’inverse de la matière normale : si vous le poussez, au lieu de reculer, il sera propulsé vers vous. Le chercheur et son équipe semblent satisfaits des résultats de leurs recherches : « L’énergie noire et la matière noire peuvent être unifiées en une seule substance, les deux effets pouvant être simplement expliqués en tant que matière de masse positive surfant sur une mer de masses négatives. », a-t-il déclaré.

Les chercheurs espèrent maintenant que la théorie pourra être testée à l’aide du Square Kilometre Array (SKA), qui est en cours de construction et qui, une fois terminé, sera le plus grand radiotélescope du monde. Selon Darnes, si la théorie s’avère vraie, la question des 95 % introuvables s’avérerait toute simple : « Nous avions oublié un “-” dans l’équation. »

Image : Square Kilometre Array (SKA) / pour illustration

Vidéo de presentation du Square Kilometre Array (SKA)

Time : 3 mn 46 / Discovering the unknown: the world’s largest radio telescope

Image : pour illustration

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Énergie_noire

https://fr.wikipedia.org/wiki/Matière_noire

https://fr.wikipedia.org/wiki/Square_Kilometre_Array

https://www.ulyces.co/news/ces-astrophysiciens-pensent-avoir-enfin-resolu-le-mystere-de-la-matiere-noire/

https://www.independent.co.uk/news/science/dark-matter-energy-solution-theory-negative-mass-astronomy-astrophysics-a8668476.html

Article : Ulyces