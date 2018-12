Extrait

Time : 3 mn 49 / La Grande Manipulation – L’Heure de se Réveiller

Time : 32 mn 48 / Gilets Jaunes Acte 4 – Ce que vous devez savoir ! – L’Heure de se Réveiller

Gilets Jaunes : Manipulation ?

David de Rothschild avec Emmanuel Macron (pour illustration)

Ce que vous devez savoir !

Face à nous, face au peuple, une oligarchie arrogante, servant un système politico-économique et militaro-industriel, qui n’a aucune raison d’être et protégée par des milices d’état de moins en moins volontaires.

Compagnon(e)s de lutte, Gilets Jaunes, ne cédons pas aux chants des sirènes. Le temps vient où nous devons mettre en place une nouvelle société répondant aux critères du seul bien commun, de la solidarité, de la complémentarité, de la justice et de l’égalité réelle.

Revendiquer hausses de salaires, du SMIC et l’abandon des taxes sur les carburants est une chose ; certes de la vie de tous les jours, mais cela ne fait que gérer à court terme la conjoncture des problèmes du quotidien ; pour ne plus revenir dans la rue à intervalles de plus en plus réguliers, changeons radicalement de système et de mode décisionnaire.

Il n’y a pas de solutions au sein du système, il n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir !

Résistance 71 [*]

« Agiter le peuple avant de s’en servir, sage maxime. »

Charles Maurice De Talleyrand-périgord (1754 -1838), homme d’État et diplomate français

Np : et il savait de quoi il parlait vu sa position, sa tournure d’esprit et ses accointances avec certains groupuscules.

A CHACUN DE SE FORGER SA PROPRE OPINION

Voir notamment :

Gilets Jaunes : Manipulation ? [Part 1 – Vidéos]

https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/12/08/un-peuple-dopprimes-se-leve-et-se-met-en-marche/

https://resistance71.wordpress.com/2018/12/07/gilets-jaunes-resistance-politique-8-decembre-2018-4eme-round/

Un petit bon dans le passé pour comprendre le présent : 1967 – Georges Pompidou [Vidéo] :

La crise voulue et souhaitée par les serviles représentants de l’oligarchie

[*] Initialement cet article est de « Résistance 71 ». Je me suis permis d’apporter quelques ajouts et modifications tout en espérant que cela n’altère en rien sa publication et qu’il me l’accorde.