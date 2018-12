NASA – Black Hole and Star : La rencontre apocalyptique entre une étoile et un trou noir [Vidéos]

Time : 1 mn 02 / Futura

La rencontre apocalyptique entre une étoile et un trou noir

Des observations effectuées par la Nasa, grâce à trois télescopes observant dans les rayons X, ont permis de déterminer ce qui pourrait se passer si une étoile rencontrait un trou noir. Découvrez en vidéo une simulation de cette rencontre apocalyptique.

Lorsqu’une étoile s’approche près d’un trou noir, la force d’attraction gravitationnelle de ce dernier peut, par la force de marée, complètement disloquer l’astre. Durant cet événement funeste, une part des débris stellaires sont alors éjectés dans l’espace à très haute vitesse, tandis que le reste est avalé par le trou noir. Il en résulte une émission de rayons X, visible par les télescopes de la Nasa.

Cette reconstitution a été rendue possible par l’observation d’une situation similaire se déroulant près d’un trou noir, plusieurs millions de fois plus massif que notre Soleil. Les trois satellites Chandra (Chandra X-ray Observatory), Swift (Swift Gamma-ray Burst Explorer) et XMM-Newton ont été témoins de cette scène étonnante, survenue à plus de 290 millions d’années-lumière de la Terre.

Nasa / Futura Sciences

Bonus vidéos

Time : 1 mn 53 / NASA captured A black hole destroying star ! – Mr Scientific

Time : 25 s / Black hole eats star, beams signal to earth – NASA

Photo : Capture d’écran de la vidéo

