George Soros, bouc émissaire ou promoteur de la liberté ? Le pacte de Marrakech fait aujourd’hui débat : le financier est-il à la manœuvre ? Un entretien choc avec Pierre-Antoine Plaquevent, auteur d’une enquête sur le « système Soros ».

Pierre-Antoine Plaquevent a publié l’essai Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme (éditions Retour aux sources, 2018).

En 1998, pour l’émission « 60 Minutes », George Soros revient en toute franchise sur ses activités et son parcours. Une sincérité désarçonnante qui confine au cynisme mais qui permet de saisir la vision du monde profonde d’un des mondialistes les plus influents des dernières décennies.

George Soros (1930), né György Schwartz est un financier et investisseur américain, juif d’origine hongroise.

Il est devenu célèbre pour ses activités de spéculation sur les devises et les actions, qui ont marqué l’histoire des bourses de valeurs. Il est à l’origine des Hedge Funds apparus dans les années 1970.

Il fut surnommé « l’homme qui fit sauter la banque d’Angleterre », après un raid sur la livre sterling, en septembre 1992, qui lui rapporta 1 milliard de dollars au détriment du contribuable britannique. Il a été également le grand bénéficiaire de la crise asiatique de 1997.

Il fonde en 1993 l’Open Society Institute, devenu Open Society Foundations en 2010. Fort de plus de 60 implantations internationales de l’Open Society Foundation, Georges Soros se vante d’infiltrer les partis politiques et les associations influentes, de financer les coups d’État en Europe de l’Est, d’armer les printemps arabes dont nous avons pu mesurer les carnages, et de placer ainsi des individus dociles à son autorité malveillante, là où une décision politique sert ses intérêts économiques. Peu importe les catastrophes humanitaires, le désordre international sert ses intérêts mercantiles.

Le machiavel « philanthrope » Georges Soros finança les Femen « pour s’amuser ». Les seins nus d’Inna Schevchenko et de ses comparses avaient donc été loués. Or, louer son corps, cela s’appelle de la prostitution. Ainsi, Soros se révèle dans cette affaire telle qu’en lui-même : un proxénète. Le plus cocasse est d’avoir appris sa décision d’arrêter son mécénat quand les Femen allaient ouvrir « Femen-Israël », révélant ainsi ses liens communautaristes.

Depuis plusieurs années, des voix se sont élevées pour suggérer que son action philanthropique est une couverture aux interventions de la CIA et de l’État d’Israël dans le monde et que sa fortune doit plus aux délits d’initiés.

George Soros a donné un million de dollars pour une proposition qui vise à légaliser la marijuana en Californie.

Il est Membre du Carlyle Group et Président de Soros Fund Management, basé à New York, qui gère en 2012, 25 milliards de dollars pour lui, sa famille et ses fondations.

En tant que mondialiste forcené apatride qui se respecte, George Soros n’a jamais créé de richesses, mais s’est enrichi grâce à la spéculation boursière et à des activités très subversives.

