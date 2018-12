Gilets Jaunes : pouvoir d’achat, les 440€ de la colère [Vidéos]

Chronique de Jacques Sapir

Confirmant le sentiment exprimé par les Gilets Jaunes, une étude de l’OFCE publiée en novembre par l’Insee conclut à une baisse du niveau de vie entre 2008 et 2016 : le revenu disponible des ménages aurait en moyenne diminué de 440 euros sur cette période.

Quelles causes ? Quelles solutions ?

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Xavier Timbeau, économiste, directeur principal de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) et co-auteur de l’étude, et Philippe Herlin, économiste indépendant et essayiste, qui publie « Pouvoir d’achat : le grand mensonge » (Eyrolles, 2018).

Time : 43 mn 45 /

Time : 1 mn 47

🔴 #GiletsJaunes : la forte présence des femmes sur les ronds-points n'est pas étrangère à la paupérisation des familles monoparentales, note @XTimbeau de l'@OFCEparis. ▶️ En intégralité dans @Russeurope Express avec Jacques Sapir et @PhilippeHerlin ici:https://t.co/xMhdxmTN6I pic.twitter.com/QcLSCSKDPl — Clément Ollivier (@olliviersputnik) December 14, 2018

