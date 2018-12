Foie gras : le gavage est un véritable concentré de souffrance [Vidéos]

Time : 2 mn 09 [Extrait]

Foie gras

Le gavage est un véritable concentré de souffrance

Des canetons femelles broyés ou gazés dès la sortie de l’œuf, des canards bloqués en cages métalliques et gavés 2 à 3 fois par jour jusqu’à en devenir malades… ou même mourir avant l’abattoir.

Bienvenue dans l’univers du foie gras, sans les paillettes.

La vérité sur le gavage

La production de foie gras implique la naissance d’environ 66 millions de canetons par an et 700 000 oisons. Par définition du foie gras, le gavage est obligatoire (art. L. 654-27-1 du code rural).

Les canetons ou oisons naissent dans un couvoir : les œufs sont placés sur des chariots dans de grandes armoires à incubation.

Chez les canards, seuls les mâles sont gavés, car le foie des femelles est trop petit et innervé. Le foie des femelles est trop nervé. Les oisillons sont donc triés par sexe dès leur sortie de l’œuf. Il existe deux techniques pour le faire, soit par autosexage (pour certaines souches, la sélection génétique permet de différencier mâles et femelles par une tâche noire sur la tête des animaux), soit par retournement du cloaque.

Les femelles mulardes, qui représentent 35% des jeunes oiseaux, soit 23 millions de canetons, sont généralement éliminées (par broyage) après leur naissance.

À un jour, les canetons sont transportés dans un élevage qui les mènera jusqu’à la phase de gavage à l’âge de 80 jours environ.

Le gavage consiste à administrer de force à l’aide d’un tuyau enfoncé jusqu’au jabot de l’animal des aliments en grande quantité, très énergétiques et déséquilibrés. Cette opération prend 45 à 60 secondes avec la méthode artisanale. Elle ne prend que 2 à 3 secondes avec la méthode industrielle (largement prédominante) de gavage à la pompe hydraulique ou pneumatique.

Les oiseaux sont gavés deux fois par jour.

En France, la majorité des canards sont enfermés dans des cages de batterie collectives où leur espace est si réduit qu’ils ne peuvent étendre les ailes sans se gêner les uns les autres.

Si la plupart des canards sont enfermés dans des cages collectives, d’autres sont enfermés dans des parcs, utilisés pour les oies également.

Suite au choc du gavage, l’animal est pris de diarrhées et de halètements.

Le fonctionnement du foie est perturbé, l’animal a du mal à réguler la température de son corps et il développe une maladie appelée stéatose hépatique. Son foie hypertrophié atteindra presque 10 fois son volume normal, rendant sa respiration difficile, et ses déplacements pénibles. Les sacs pulmonaires sont compressés, le centre de gravité de l’animal est déplacé.

Foie hypertrophié – Stéatose hépatique

En période de gavage, les canards sont enfermés sur des sols durs (grillage, caillebotis…), ils développent des infections aux pattes appelées dermatites.

Outre la longue liste des maladies, troubles et le malaise général des animaux gavés et encagés, les statistiques de mortalité trahissent l’état de santé des animaux suralimentés. Le rapport de 1998 du Comité Scientifique vétérinaire mandaté par la commission européenne mentionne même des taux de 10 à 20 fois plus élevés en gavage qu’en élevage.

Au bout d’une douzaine de jours de gavage, les oiseaux sont alors emmenés à l’abattoir dans des caisses où ils sont entassés.

Ils sont étourdis par électronarcose puis saignés. Il arrive fréquemment que les oiseaux se réveillent avant ou en cours de saignée.

Ils sont ensuite plumés, éventrés, vidés, leur foie est prélevé et conditionné pour être consommable.

Cette pratique est interdite dans plusieurs pays, dont certains étaient encore récemment producteurs de foie gras. Les rares pays où il est encore toléré et pratiqué sont ainsi de plus en plus isolés.

Continuons à marcher vers la fin du gavage !

Association L214 / Stop Foie Gras

