Résumé SOTT – Novembre 2018 : Changements Météorologiques Extrêmes

Novembre 2018

Incendie de forêt – Ville de Paradise – Californie

Conditions météorologiques extrêmes

Au mois de novembre, la ville de Paradise en Californie s’est transformée en un véritable enfer. Des incendies apocalyptiques ont ravagé l’État, provoquant des évacuations massives, faisant 85 morts et des pertes records. 1 890 438 acres ont été transformé en cendres. Mais ce n’est pas tout, des inondations et de la neige ont été ajoutées à ce mélange mortel qui a entraîné davantage de destructions.

L’activité sismique et d’autres phénomènes géologiques ont augmenté en novembre. Un séisme de 6,3 degrés en Iran et de 7,0 à Anchorage, en Alaska, pour ne citer que le plus important. Pendant ce temps, les volcans du Guatemala, de la Russie, du Mexique et de l’Italie se sont tous mobilisés et l’Inde et l’Arabie saoudite ont été touchées par d’énormes fissures terrestres qui se généralisent dans le monde entier. La Terre semble être « en train de s’ouvrir ».

Les fortes pluies, les inondations et les grosses grêles sont devenues la nouvelle norme – même pendant la saison sèche de certains pays – faisant des centaines de morts ce mois-ci, endommageant les récoltes et les infrastructures. Le Koweït, le Vietnam et Sydney ont payé un lourd tribut, mais le Moyen-Orient et l’Italie ont été les plus touchés. Des conditions météorologiques exceptionnelles ont causé de graves dommages à l’Italie avec des ouragans tels que des rafales de vent, des tempêtes violentes et de fortes inondations, causant la mort de 30 personnes et de lourds dégâts aux cultures et à la destruction de forêts entières.

Les pluies abondantes qui tombent ont également provoqué la liquéfaction du sol qui a provoqué des glissements de terrain au Panama, au Costa Rica, au Brésil, au Pérou et en Équateur, pour n’en citer que quelques-uns. La plupart des averses – combinées à des températures de plus en plus basses causées par le minimum solaire – ont également provoqué de fortes chutes de neige précoces qui ont surpris beaucoup de personnes.

Les météores nous ont également donné tout un spectacle ce mois-ci, mais lors d’un événement assez inhabituel, quatre météorites ont flambé dans le sud de l’Espagne, dont deux en moins de deux heures.

Météore (pour illustration)

Volcan – Guatemala

Incendie de forêt – Ville de Paradise – Californie

Tremblement de terre – Anchorage – Alaska

