Addiction jeu vidéo : coupez Fortnite, les enfants hurlent, insultent, et sont parfois violents ! [Vidéos]

Ils ont osé relever le défi lancé par l’animateur Jimmy Kimmel. Résultat ? Des réactions hystériques qui en disent long sur les effets de ce jeu vidéo…

Si le jeu vidéo Fortnite est si addictif, c’est précisément parce qu’il a été scientifiquement conçu pour rendre les gamins complètement dépendants. Du coup, si un parent coupe l’écran en pleine partie, c’est la crise illico. Démonstration avec ce défi étonnant lancé par l’animateur Jimmy Kimmel à son public.

« Des spécialistes en psychologie cognitive ont travaillé avec les programmateurs d’Epic Game pour faire en sorte que l’attention du joueur ne décroche jamais. », explique France Inter dans une chronique consacrée à l’addiction provoquée par Fortnite.

Vous en doutez ?

Alors regardez ça : Jimmy Kimmel a mis les parents au défi d’éteindre l’écran alors que leurs enfants sont en train de jouer.

Résultat ?

Des gamins effarés, insultants, voire même violents…

Time : 2 mn 52 [Vostvfr] / YouTube Challenge – I Turned Off the TV During Fortnite – Jimmy Kimmel Live

Quand un jeu a été imaginé par des scientifiques pour vous rendre accroc, peut-on encore parler d’un jeu ?

La question mérite a minima d’être posée.

Time : 4 mn 14 [Vostvfr] / Fortnite On A Current Affair (HD) – Jack Logan

Luke James Munday est un Australien de 26 ans qui est connu pour faire du stream de jeux vidéo. Au cours d’une partie de Fortnite en live, le streamer plus connu sous le nom MrDeadMoth a été arrêté pour avoir battu sa femme en direct.

Les faits se sont déroulés dimanche 9 décembre, alors que des fans regardaient le joueur sur Fortnite, ils ont pu assister à une scène outrageante. Le joueur qui ne supportait pas d’être dérangé par sa femme, a décidé de s’attaquer à elle.

Les spectateurs n’ont pas vu la scène, mais comme vous pouvez l’entendre dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez clairement entendre les coups de l’homme et les pleurs de sa femme. Il ne s’arrête pas là et attaque même ses enfants.

Time : 4 mn 53 [Vostvfr] / Twitch Streamer MrDeadMoth Apprehended for Domestic Violence (Updated) – Memology 101

Time : 5 mn 46 / What parents should know about the online survival game Fortnite – Good Morning America

