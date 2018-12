La pâte Slime – Nouvelle Mise en Garde : elle est dangereuse pour la santé, voici pourquoi [Vidéos]

Photo : pour illustration

À l’aube des fêtes de Noël, un appel à la vigilance a été lancé auprès de la population concernant la pâte à malaxer Slime. Particulièrement appréciée des enfants, celle-ci comporte en effet des risques pour la santé.

Qu’est-ce que la pâte slime ?

Vous êtes-vous déjà demandé ce que contenaient les célèbres « boîtes à prout » ? De la pâte Slime bien sûr, cette matière gluante et visqueuse, souvent colorée et très malléable. Cette dernière a notamment été popularisée par les films Ghostbusters (1984) ou encore Flubber (1997). En 2016, la pâte Slime a refait surface et surfe sur un véritable succès auprès de la jeunesse.

Une mise en garde en France pour Noël

Alors que les fêtes de Noël approchent à grands pas, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a lancé un appel à la vigilance concernant la pâte Slime en France. Il s’agit plus précisément d’un rappel de produit – à savoir la pâte Slime MAGNETIC PUTTY. Le communiqué évoque un « risque d’intoxication et de blessures internes », car le produit « ne répond pas aux obligations de sécurité ».

Ce produit comporte une dose d’acide borique supérieure à la limite autorisée. Rappelons que l’acide borique est composé de bore, d’hydrogène et d’oxygène et est considéré depuis longtemps comme toxique pour la fertilité et le développement de l’embryon.

Une alerte qui n’est pas nouvelle

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) avait déjà évoqué en mai 2018 le cas de la pâte Slime. Outre l’acide borique, qui avait été cité l’ingrédient de base de cette matière, la colle à papier liquide était aussi évoquée, libérant des substances très allergisantes par voie cutanée. La matière contient également de nombreux solvants pouvant causer une irritation des voies respiratoires. Pour l’Anses, la pâte Slime est composée d’une somme de produits détournés de leur utilisation de base.

Enfin, rappelons que la pâte Slime peut se trouver sous différentes formes. Elle peut être prête à l’emploi dans des boîtes souvent métalliques, ou contenue dans des coffrets d’ingrédients à mélanger. De plus, il existe de nombreux tutoriels pour fabriquer cette substance à la maison, ce qui représente également un danger.

Medisite / Sciencepost

