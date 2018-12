Indonésie | Gunung Padang : une pyramide découverte sur l’île de Java pourrait dater de 28.000 ans, selon les chercheurs

Gunung Padang – Ile de Java – Indonésie

Le 12 décembre 2018, lors d’une confé­rence annuelle de l’Union améri­caine de géophy­sique, un groupe de cher­cheurs a révélé que la pyra­mide qu’ils venaient de décou­vrir sur l’île de Java, en Indo­né­sie, pour­rait être la plus vieille jamais retrou­vée. Le site archéo­lo­gique a en fait été visité pour la première fois au 19ème siècle, mais les archéo­logues ont enfin compris que la colline sur lequel se trouve Gunung Padang est en fait une pyra­mide, recou­verte par la végé­ta­tion, rapporte Live Science.

Cette colline située sur l’île de Java accueille en son sommet un célèbre site mégalithique, Gunung Padang. © Danny Hilman Natawidjaja

Des scientifiques ont identifié une imposante structure semblable à une pyramide sur l’île de Java en Indonésie. Ils suggèrent maintenant qu’elle représenterait les restes d’un ancien temple qui pourrait avoir plusieurs milliers d’années.

L’une des plus vieilles pyramides au monde vient-elle d’être révélée en Indonésie ? C’est ce qu’ont suggéré des scientifiques lors de la réunion annuelle de l’American Geophysical Union (AGU) tenue le 12 décembre dernier à Washington. La pyramide en question se trouve près du village de Karyamukti sur l’île de Java mais sa découverte ne date en réalité pas d’hier, sa véritable nature serait simplement restée cachée.

La structure se trouve en effet au même endroit qu’un célèbre site mégalithique connu sous le nom de Gunung Padang. Découvert au début du 19ème siècle, ce site abrite des rangées de murs, de colonnes de pierres et différents espaces dont l’origine reste floue mais que les habitants de la région considèrent comme sacrés. L’ensemble est perché à quelque 885 mètres d’altitude sur ce que les archéologues pensaient être une colline verdoyante. Du moins jusqu’ici.

Après avoir mené de nouvelles recherches, les scientifiques indonésiens affirment que la colline ne ferait pas partie du paysage naturel. Il s’agirait en réalité d’une construction née de mains humaines et camouflée par la végétation.

Des couches vieilles de plusieurs millénaires

Les soupçons de l’équipe indonésienne seraient venus de plusieurs observations. Les chercheurs ont constaté que certaines structures exposées du site archéologique ne semblaient pas correspondre tout à fait aux pierres érigées. La forme particulière de pyramide de la colline se détacherait également du paysage.

« Cela ne ressemble pas à la topographie environnante, qui est très érodée. Cela a l’air très jeune. Pour nous, cela ressemble à quelque chose d’artificiel. », a expliqué à LiveScience, Danny Hilman Natawidjaja, chercheur à l’Indonesian Institute of Sciences qui a dirigé l’équipe. Pour en avoir le cœur net, ils ont décidé d’explorer sous le sol de la « colline » en utilisant différentes techniques dont la tomographie à rayons X et l’imagerie 3D.

Ceci aurait permis de révéler graduellement plusieurs couches s’étendant sur une surface totale de 15 hectares. Chaque couche représenterait une période distincte au fil des millénaires et recèlerait des arrangements de pierre différents. Le site exposé remonterait ainsi à entre 3.000 et 3.500 ans et recouvrerait une deuxième couche vieille de 7.500 à 8.300 ans. Une troisième couche située à 15 mètres de profondeur aurait elle, plus de 9.000 ans; il pourrait même dater de 28.000 ans, selon les chercheurs. Leurs enquêtes ont également détecté plusieurs chambres souterraines, a ajouté Natawidjaja.

En explorant le sol, les scientifiques affirment avoir mis en évidence au sein de la pyramide plusieurs couches correspondant à différentes périodes. – Danny Hilman Natawidjaja

« Les structures sont non seulement superficielles mais aussi enracinées très profondément. », écrivent les chercheurs dans un document résumant leurs recherches. Selon Danny Hilman Natawidjaja, « L’étude aurait également mis en évidence de multiples chambres souterraines, suggérant que la « pyramide » pourrait être un ancien temple. »

Un âge préhistorique moins primitif qu’estimé ?

Si cette théorie se confirme, la pyramide deviendrait l’une des plus vieilles au monde, bien que son apparence soit loin des édifices observés au Mexique ou en Égypte. Cette découverte bousculerait aussi les connaissances actuelles sur les capacités des sociétés préhistoriques. « On pense que l’âge préhistorique était primitif mais ce monument prouve que c’est faux. », expliquait en 2013, Natawidjaja au Sydney Morning Herald.

