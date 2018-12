Photo : aperçu de la moto volante LMV 496 de Lazareth

Le 31 janvier prochain, le constructeur français Lazareth promet de dévoiler une moto volante qui s’annonce assez incroyable. Elle est munie de quatre roues intégrant des turbines et qui pivotent à l’horizontale pour le décollage.

Le terme de moto-volante

Qu’il s’agisse de l’hoverbike eVTOL de la police de Dubaï, du Scorpion 3 de chez Hoversurf ou du Kitty Hawk Flyer du patron de Google, le terme de moto volante est utilisé sans vraiment coller parfaitement à l’apparence des véhicules cités. En revanche, force est de constater qu’il s’agit bien de véhicules que le pilote doit “chevaucher”.

La vidéo présente en fin d’article n’est autre que le teaser du prochain véhicule de la marque Lazareth, un préparateur auto-moto basé à Annecy-le-Vieux depuis 1998. Or, il est ici bien question d’un concept de moto volante au sens propre du terme, et celui-ci sera présenté le 31 janvier 2019.

Une sorte de “transformer”

Ce concept baptisé LMV 496 semble avoir été fortement inspiré par la LM847, une moto pendulaire à 4 roues propulsée par un moteur V8 Maserati de 470 chevaux. En revanche, les roues sont montées sur des bras oscillants indépendants, et ceux-ci peuvent s’écarter du châssis. Le but ? Pivoter et positionner les roues en mode horizontal dans une configuration similaire à celle de l’hoverbike !

Il faut également savoir qu’au milieu de chaque jante se trouve une turbine à réaction pointée vers le sol afin de permettre le décollage de l’engin. Mis à part le caractère amovible des roues et le système de propulsion, Lazareth n’a pas dévoilé grand-chose d’autre – sûrement de manière volontaire. En tout cas, cette moto volante semble provenir tout droit d’un univers de science-fiction !

Évoquons également que le système de propulsion est fourni par Jetcat, qui fabrique notamment les turbines à réaction de l’avion X-56A de la Nasa et équipe aussi le pilote suisse Yves Rossi alias Jetman.

Rendez-vous fin janvier pour découvrir plus en détail cette Lazareth LMV 496 !

Time : 1 mn 18 / Lazareth LMV 496 – TEASER – « La Moto Volante » – Flying Bike – Lazareth Auto-Moto

Pour les passionnés : Bonus vidéos de Lazareth Auto-Moto

Time : 1 mn 12 / Lazareth LM847 – Drive Test 2018 – V8 ENGINE POWERED MOTORCYCLE – HD – Lazareth Auto-Moto

Time : 1 mn 24 / Wazuma V8M – Lazareth – V8 ENGINE POWERED TRIKE – Lazareth Auto-Moto

Time : 2 mn 02 / LM847 – LAZARETH – V8 ENGINE POWERED MOTORCYCLE – Test Drive in Annecy – Lazareth Auto-Moto

