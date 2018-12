Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky achète deux centrales électriques en France [Vidéos]

Photo : Daniel Kretinsky

L’homme d’affaires a été choisi pour reprendre deux usines fonctionnant au charbon, et promises à la fermeture rapide.

La centrale de Saint-Avold (Moselle), qui fonctionne au charbon, possède deux tranches de production d’électricité à partir de gaz

Daniel Kretinsky poursuit sa campagne de France. Après avoir investi dans la presse, en devenant notamment actionnaire indirect et minoritaire du Monde, le milliardaire tchèque y prend position dans l’énergie, son premier métier. EPH (Energetický a Průmyslový Holding – « Holding énergétique et industrielle », en français), le groupe tchèque qu’il contrôle et préside, a été choisi pour acquérir les actifs français d’Uniper, a annoncé ce groupe allemand lundi 24 décembre.

En France, Uniper possède essentiellement deux centrales électriques fonctionnant au charbon d’une puissance de 600 mégawatts chacune, à Gardanne (Bouches-du-Rhône) et Saint-Avold (Moselle). Ce dernier site comporte également deux tranches de production d’électricité à partir de gaz. Uniper détient aussi en France six parcs éoliens et deux centrales solaires. « L’objectif d’EPH est d’acquérir l’ensemble des activités et des actifs d’Uniper en France. », précise le communiqué publié par le groupe allemand, mais EPH a déjà conclu un accord pour revendre à Total les deux tranches au gaz.

Uniper avait mis en vente ses actifs français à la suite de la publication de ses résultats du premier semestre 2018. Plusieurs candidats s’étaient intéressés au dossier, notamment des fonds d’investissement. A l’issue de ces négociations, EPH a été retenu pour mener des négociations exclusives, pour un prix qui n’a pas été divulgué. « La prochaine étape est un processus de consultation obligatoire avec les représentants du personnel, prévu par la loi, qui sera lancé en janvier. », explique Uniper. La conclusion de la vente nécessite en outre des autorisations administratives.

Des actifs en fin de vie

Comme il l’a déjà fait hors de France, Daniel Kretinsky mise ici sur des actifs en fin de vie. La France ne compte plus que quatre centrales au charbon en activité. Deux appartiennent à EDF, à Cordemais (Loire-Atlantique) et au Havre (Seine-Maritime), les deux autres à Uniper. Toutes vont en principe devoir fermer à l’horizon 2022, au nom de la lutte contre le dérèglement climatique, le charbon étant le mode de production électrique qui émet le plus de gaz à effet de serre.

Le président Emmanuel Macron a confirmé leur fermeture à la fin de novembre, en présentant les grandes orientations de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). La demande de moratoire formulée par la CGT a été rejetée. « Nous continuons à militer pour l’obtenir. », affirme Nicolas Casoni, le secrétaire général de la CGT à la centrale de Gardanne. « Nous sommes d’ailleurs en grève reconductible depuis le début décembre. Pas un mégawatt ne sortira de Gardanne sans garantie pour notre avenir. » Le ministère de la transition écologique et solidaire a assuré qu’il mettrait en œuvre l’engagement présidentiel « en accompagnant chaque salarié et chaque territoire concernés ».

Quel est le calcul de Daniel Kretinsky en achetant ces actifs ?

Quatre éléments peuvent expliquer son intérêt pour des centrales vouées à la fermeture. D’abord, l’homme d’affaires s’apprête à obtenir Uniper France pour un prix positif mais semble-t-il limité, et la facture finale devrait sensiblement baisser grâce à la revente à Total des tranches fonctionnant au gaz.

Un pari sur la biomasse

Ensuite, EPH peut espérer gagner de l’argent sur les dernières années d’exploitation des centrales, déjà amorties. D’autant que ses dirigeants n’excluent pas que la fermeture soit repoussée au-delà de 2022. « Ces deux unités jouent un rôle significatif dans le système électrique français, et pourraient fonctionner de façon compétitive après 2022. », plaide Jan Springl, l’un des responsables d’EPH. « Nous allons en discuter avec les autorités françaises. »

Le groupe tchèque peut aussi miser sur le développement d’autres modes de production d’énergie, moins polluants, en implantant d’autres parcs éoliens et solaires et surtout en développant l’utilisation de la biomasse. « Convertir à la biomasse une centrale à charbon, voire les deux, permettrait de garder une production électrique sur ces sites, mais entièrement renouvelable, et de maintenir les emplois. », souligne Jan Springl.

Enfin, « Le portefeuille de clients d’Uniper en France a une valeur pour un groupe comme EPH qui veut s’implanter dans le pays. », relève un de ceux qui ont suivi le dossier. Au bout du compte, récupérer à bas prix des centrales vouées à la fermeture, mais aussi d’autres actifs plus intéressants, pourrait ainsi se révéler une bonne affaire.

Frénésie d’achats

Dans les médias, en dehors de sa participation dans Le Monde, Daniel Kretinsky, 5e fortune de la république tchèque avec 2,5 milliards de dollars selon Forbes, détient également l’hebdomadaire Marianne.

Il a en outre racheté les radios du groupe Lagardère en République Tchèque, Pologne, Roumanie et Slovaquie.

Le milliardaire a par ailleurs engagé avec ce même groupe des négociations exclusives, via sa holding Czech Media Invest, pour lui racheter ses titres de presse magazine en France, dont « Elle« , l’emblématique magazine féminin du groupe Lagardère.

Comment expliquer cet appétit récent des milliardaires si ce n’est avec phrase : « La plupart de ces milliardaires ne cachent pas leurs intentions et voient dans ces prises de contrôle le moyen de museler les critiques en transformant leurs journaux, radios et télévisions en autant d’armes pour conquérir et asseoir leur pouvoir politique et/ou économique. »

