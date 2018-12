Time : 3 mn 36 / Le temps passe-t-il trop vite ? – Courrier international

Pourquoi le temps passe-t-il trop vite ?

Peut-être avez-vous l’impression de courir en permanence après le temps, comme le lapin toujours en retard d’Alice au pays des merveilles – ou de ne pas le voir passer. Les technologies du numérique, qui nous connectent en permanence les uns aux autres, accentuent cette sensation d’accélération.

S’il a un impact très concret sur nos vies, le temps est aussi un mystérieux concept, complexe et métaphysique, qu’on ne parvient jamais vraiment à saisir.

Une étude du Dr Aoife McLoughlin de l’Université James Cook à Singapour révèle pourquoi, de nos jours, on l’impression que le temps passe encore plus vite.

La plage, les vacances, la canicule…c’était il n’y a pas si longtemps que ça. Et pourtant, demain c’est déjà Noël. Existe-t-il une raison à cette impression du temps qui court ? Oui, selon l‘étude du Dr Aoife McLoughlin, de l’Université James Cook (Singapour), pour qui la technologie (tablettes, smartphones et autres gadgets connectés), grande stimulatrice cardiaque, fait passer le temps plus rapidement.

En nous faisant traiter un plus grand nombre d’informations, et en nous incitant à réfléchir plus vite, la technologie nous donne l’impression que le temps passe plus vite : « Dans les sociétés techno-centriques, la technologie est un pacemaker (stimulateur cardiaque). Bien qu’elle nous aide à travailler plus rapidement, elle nous fait sentir aussi plus contraints par le temps. », explique le conférencier et psychologue.

Une pression par rapport au temps

Pour aboutir à cette conclusion, le chercheur a comparé des personnes ultra connectées avec des utilisateurs beaucoup moins dépendants de technologie dans leur impression du temps qui passe. Les premiers surestimaient la quantité du temps écoulé comparé aux seconds. En outre, ils étaient plus stressés par l’impression du temps qui court : « Comme la vitesse du rythme de vie augmente, le sentiment subjectif du temps disponible diminue, provoquant une pression par rapport au temps chez l’individu. », a commenté Mc Loughlin.

« C’est comme si nous essayions d’imiter la technologie en étant plus rapides et plus efficaces, a encore commenté le chercheur, ajoutant avec sagesse : « Nous avons besoin de nous arrêter et de sentir à nouveau l’odeur des roses. » ». Autrement dit : nous déconnecter de la toile afin de ralentir nos stimulateurs cardiaques.

Time : 16 mn 32 / Tout s’accélère | Gilles Vernet | TEDxESSCA

Source :

https://www.courrierinternational.com/video/video-le-temps-passe-t-il-trop-vite

https://www.businessinsider.com.au/time-is-money-worth-to-average-australian-2018-9

https://www.sciencealert.com/research-suggests-that-technology-is-speeding-up-our-perception-of-time

https://www.medisite.fr/actualites-voila-pourquoi-vous-avez-limpression-que-le-temps-passe-trop-vite.969623.2071.html

Article : Courrier international / Medisite

Sur le même sujet :

Pourquoi le temps passe-t-il si vite ? [Vidéo] – (1)