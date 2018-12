Réalité virtuelle : entrez dans la peau d’un astronaute ! [Vidéos]

ADR1FT, sorti en mars 2016, est un jeu vidéo de réalité virtuelle qui place le joueur dans une situation de survie spatiale : seul survivant après une explosion dans une station spatiale, le joueur doit explorer l’épave. L’univers du jeu, rappelant l’ambiance du film Gravity, permet littéralement de se glisser dans la peau d’un astronaute.

Un environnement à couper le souffre

Votre mission ? Survivre dans l’espace et rentrer sur Terre. Vous incarnez l’astronaute Alex Oshima, seul rescapé de l’explosion d’une station spatiale. Ce jeu à la première personne permet alors de dériver parmi les décombres de la station spatiale.

Après l’explosion, votre combinaison est gravement endommagée et vos réserves d’oxygène s’amenuisent… En plus de tenter de réparer le vaisseau et de survivre dans un environnement dangereux, il vous faudra enquêter pour tenter de vous souvenir des raisons qui ont conduit à la destruction de la station spatiale ainsi qu’à la disparition de son équipage entier (hormis vous…).

À l’intérieur de la station spatiale (dans un couloir encore en bon état)

ADR1FT faisait partie des jeux disponibles au lancement du casque de réalité virtuelle Occulus Rift le 28 mars 2016, il est disponible sur PC, Playstation 4 et Xbox One. Avec son ambiance générale rappelant sans conteste celle du film Gravity, ADR1FT est jugé « très original et très beau » par le site Jeuxvidéo.com, mais l’équipe trouve également qu’il est dépourvu d’un scénario à la hauteur de son concept, ce qui lui aura valu la note de 11/20 (note de la rédaction du site Jeuxvidéo.com), principalement pour sa lenteur de déplacement et son manque d’objectifs variés. Par contre sur le site M2GAMING, le jeu a reçu la note de 7.2/10, surtout grâce à son visuel grandiose, la physique réaliste et très crédible, l’effet « de claustrophobie » bien présent et surtout, le fait que le jeu vous immerge totalement dans une expérience spatiale, vous donnant l’impression d’être un véritable astronaute.

Des débris de la station spatiale

Seul, dans l’espace

Selon les développeurs du jeu, il s’agit de l’ultime expérience de « solitude et de survie » en milieu hostile et silencieux.

Un jeu magnifique et envoûtant

Si vous avez rêvé ne serait-ce qu’une fois, d’être un astronaute étant petit (ou grand), alors c’est certain, ADR1FT vous en mettra plein la vue ! Bien entendu, si vous recherchez un jeu d’action non-stop, ce jeu ne comblera pas vos attentes. Il est vrai que l’essence de ce jeu réside surtout dans l’exploration, plutôt que dans l’action pure, mais c’est également le but recherché par les créateurs du jeu.

Time : 1 mn 56 / ADR1FT Clair de lune Trailer – 505 Games

Time : 2 mn 13 / ADR1FT First Look Trailer – 505 Games

Time : 8 mn 44 / 9 Minutes of Adr1ft – IGN First – IGN

« Dans l’espace, personne ne vous entend crier »

Citation affiche du film « Alien, le huitième passager » de Ridley Scott (1979)

