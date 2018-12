Michèle Marchand (Mimi) : la conseillère en communication du couple Macron, qui a fait de la prison pour trafic de drogue et autres sordides affaires… [Vidéos]

Michèle Marchand & Brigitte Macron (pour illustration)

« Personnage romanesque », « sulfureux » et aux multiples vies, Michèle Marchand, 71 ans, aujourd’hui reine de la presse people, fascine. Celle qui a tour à tour été garagiste, tenancière de boîte de nuit, épouse d’un braqueur puis d’un policier, passée par la case prison, avant de devenir la « papesse des paparazzis » est aujourd’hui … la conseillère en image du couple Macron.

« Elle a du charme, elle a de la gouaille. », glisse Pauline Guèna, l’une des coauteurs avec Jean-Michel Décugis et Marc Leplongeon du livre qui lui a été consacré en octobre dernier*. Dans ses heures les plus sombres, Mimi Marchand a pourtant fait de la prison, au moins quatre fois, selon la romancière, notamment pour trafic de drogue. « Elle a été arrêtée au volant d’une camionnette avec 500 kilos de shit à l’arrière. », confie Pauline Guèna.

Mais rien ne semble arrêter cette femme, dont Brigitte Macron dira qu’elle a « Le courage d’un homme ». Plus tard, elle se reconvertit dans le conseil auprès de la Direction de la surveillance du territoire (DST) : « Elle a fait de la formation pour leur apprendre comment se faire passer pour un paparazzi, quand ils planquent dans des grands hôtels. », poursuit Pauline Guèna.

Dans les années 1990, Mimi Marchand intègre la rédaction de Voici et devient alors « la reine de la presse people« . En 2011, elle crée l’agence Bestimage, l’une des agences de photos de célébrités les plus importantes, qui fournit également des articles.

Démarchée par le couple Macron pendant la campagne présidentielle

C’est au moment de la campagne présidentielle de 2017 que Mimi Marchand fait son apparition dans l’entourage du couple Macron. Au moment où le futur Président « souffre d’un déficit de notoriété » et où des rumeurs circulaient sur l’homosexualité d’Emmanuel Macron, Xavier Niel, le patron de Free, conseille au couple de se rapprocher d’un conseiller en communication.

Il leur présente alors Michèle Marchand. « Mimi va réussir à marketer le couple, à vendre l’histoire d’amour.[…] Elle les a mis en lumière, elle les a vendus, elle a contribué à leur élection. », assure Pauline Guèna. Pendant la campagne présidentielle, ils feront 30 couvertures de magazine, contre 16 pour Fillon et 6 pour Marine Le Pen.

Cette proximité avec le couple présidentiel est toujours d’actualité. « Depuis, Mimi Marchand rencontre chaque jeudi matin le cabinet de la première dame dans l’aile gauche de l’Élysée et claque la bise au patron. », assure Le Point. L’enquête assure que l’influente septuagénaire était derrière l’interview d’Alexandre Benalla au journal Le Monde, dans laquelle il veut livrer sa version des faits.

Et Pauline Guèna de conclure : « C’est quelqu’un qui a su traverser toutes les frontières sociales et qui a, à chaque fois, implanté sa personnalité, qui est une personnalité sulfureuse et particulière à tous les univers qu’elle a traversés. »

La principale intéressée a quant à elle dénoncé le livre comme étant une « pourriture », une « entreprise de démolition », rempli de mensonges.

Aux côtés des Macron pendant la course présidentielle

Autant dire qu’en matière d’image, Michèle Marchand s’y connaît. En août 2016, c’est elle qui conseille à Brigitte Macron de poser en maillot de bain à côté de son mari, sur une plage de Biarritz.

« Réfléchis. Toute la France parle de votre différence d’âge. Eh bien là, tu vas leur en mettre plein les mirettes. Assume! Tu es belle. », lui dit-elle, rapporte Vanity Fair dans un long portrait.

« Elle a été très influente pendant l’ascension du couple Macron en route vers l’Elysée, elle l’est peut-être moins aujourd’hui. », concède-t-elle.

Selon Vanity Fair, c’est Xavier Niel qui présente Michèle Marchand au couple Macron au printemps 2016, alors que le ministre de l’Economie n’est pas encore candidat mais que des rumeurs sur sa prétendue homosexualité se font entendre.

Elle conseille à Emmanuel Macron d’utiliser l’humour comme parade, puis d’enlever les pupitres lors de ses discours, apparaît aux meetings, puis continue de suivre le couple jusqu’à l’Elysée. Proche du couple Bruni-Sarkozy, elle n’est pas étrangère aux politiques.

Michèle ’Mimi’ Marchand aurait étouffé une affaire de pédopornographie impliquant du gratin français

Le récent livre « Mimi » (Grasset) révèle que le fils d’un milliardaire français, notamment lié à la presse, a été jugé et condamné pour une sombre affaire de pédopornographie sur le Dark Web.

Personne n’en a entendu parler ?

Et oui, car le livre révèle que Michèle Marchand, alias Mimi, femme d’affaire sulfureuse devenue une intime du couple Macron, a tout fait pour que cette affaire soit étouffée ; c’est-à-dire éviter toute fuite dans la presse. Il s’agirait d’un service rendu à son ancien employeur et ami : le père milliardaire de l’individu (Jérémie Ladreit de Lacharrière, fils de Marc Ladreit de Lacharrière) mis en cause dans une sordide affaire de pédopornographie.

Time : 1 mn 40 / Michèle ‘Mimi’ Marchand aurait étouffé une affaire de pédo-pornographie impliquant du gratin – Alexandre Lebreton

Agoravox

Extrait du livre « Mimi », éditions Grasset

Time : 2 mn 54 / Sami Naceri sur Michèle Marchand – CDMANON

*Mimi, éditions Grasset, 208 pages, 19 euros