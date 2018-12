Survival capsule Egg K-107 : en cas de séisme, réfugiez-vous dans ces œufs de vélociraptor [Vidéos]

Un ingénieur mexicain est à l’origine de la conception d’un nouveau type d’abri anti-sismique. Selon l’intéressé ayant exploré plusieurs solutions, la forme idéale serait celle de l’œuf de vélociraptor ! Mieux vaut ne pas être claustrophobe.

Un projet très étonnant

La nouvelle a été dévoilée il y a quelques mois par le média mexicain El Universal, mais n’avait alors pas vraiment attiré les projecteurs. L’ingénieur local Reynaldo Vela a conçu la capsule K-107, dont la forme est celle d’un œuf de dinosaure, plus précisément de vélociraptor. Cette forme – plus effilée que celle d’un œuf de poule – serait idéale selon l’ingénieur.

Le but ?

Mieux résister aux chutes et impacts de débris causés par un tremblement de terre. Pour l’instant, un prototype de cabine a été fabriqué à la main dans un atelier près de l’aéroport de Mexico. Selon Reynaldo Vela, il serait de cette façon possible d’en produire une cinquantaine environ chaque mois.

Technologie et choix des matériaux

Destinée aux particuliers comme aux sociétés, la capsule K-107 n’a pas de prix fixe, mais une fourchette allant de 2 400 à 10 000 dollars a été évoquée. La raison se trouve dans le fait que le client peut choisir les équipements et les matériaux qui composeront sa capsule. Ces choix seront également dictés par le lieu où sera installée la capsule. Il s’agit de déterminer s’il s’agit d’une habitation en bois, en briques ou en béton. Dans le cas d’un immeuble, le nombre d’étages susceptibles de s’écrouler sur la capsule aura alors son importance. Ainsi, des matériaux tels que l’acier, la fibre de carbone, la résine ou encore le Kevlar peuvent être utilisés.

Du côté des équipements, la capsule est dotée de nombreux capteurs, et l’habitacle est prévu pour se déverrouiller automatiquement en cas de séisme. Prévue pour accueillir une ou deux personnes durant un mois en position debout ou assis, la K-107 est équipée d’un système de purification de l’air. D’autres systèmes ayant pour but d’absorber les mauvaises odeurs et condenser la vapeur d’eau sont également présents. De plus, la capsule comporte une balise GPS afin de faciliter sa localisation en cas de catastrophe.

Un œuf convexe

Cette capsule baptisée K 107 a nécessité un budget d’environ 500 000 euros et 8 années de travail. Le tout a donné naissance à un petit habitacle en forme d’œuf que l’on croirait tout droit sorti d’un film sur les dinosaures.

Selon l’ingénieur, cette forme particulière est résistante car plus convexe que celle d’un œuf traditionnel. Bien qu’elle donne une allure de tombeau peu enthousiasmant à l’objet, l’ingénieur assure qu’elle est équipée de tout ce dont au moins un individu (2 sièges sont prévus dans certains modèles) peut avoir besoin pour survivre au moins 1 mois.

L’ingénieur a par exemple songé aux besoins primaires des habitants de la capsule en imaginant un système couvrant l’odeur des déjections, ainsi qu’un condensateur permettant d’avoir de l’eau.

Time : 2 mn [Vostvfr] / Cápsula k-107

Time : 3 mn 13 / Cápsula salvavidas para sismo o tsunami – Grillonautas2

Time : 7 mn 12 [Vostvfr] / Qué es la cápsula antisísmica y cómo funciona – Al Aire con Paola – Noticieros Televisa

Source :

https://www.facebook.com/CapsulaK107ofi/

http://www.eluniversal.com.mx/english/mexican-designs-survival-capsule

https://motherboard.vice.com/en_us/article/nep4pd/earthquake-egg-capsula-k-107

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201809011037917341-capsule-seisme-protection-mexique/

https://sciencepost.fr/2018/12/en-cas-de-tremblement-de-terre-vous-pourriez-trouver-refuge-dans-ces-oeufs/

https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/en-cas-de-seisme-se-refugier-dans-un-oeuf-de-velociraptor_130212

https://www.numerama.com/tech/446615-cette-capsule-en-forme-doeuf-de-dinosaure-est-censee-vous-proteger-des-tremblements-de-terre.html

Article : Numerama / Sciencepost