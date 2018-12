USA | Health : Les Américains sont de plus en plus petits et obèses, selon une étude [Vidéos]

Photo : illustration obésité

Un rapport gouvernemental estime que le poids moyen, le tour de taille et l’indice de masse corporelle (IMC) ont augmenté chez les Américains entre 1999 et 2016. Ce document montre que l’épidémie d’obésité aux États-Unis ne fait qu’empirer.

Une situation inquiétante

Les États-Unis – comme beaucoup d’autres pays – sont aux prises avec une épidémie d’obésité. Il y a quelques mois, nous évoquions un rapport de la Trust for America’s Health. Le document précisait qu’en 2017, aucun État n’avait enregistré une baisse globale de son taux d’obésité, tandis que six avaient observé une augmentation.

Dans ce pays, plus de 36,5 % des adultes et environ 20 % des enfants de 6 à 19 ans sont obèses. Ils sont donc exposés aux maladies cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux, au diabète de type 2 et à de nombreux cancers. Il se pourrait d’ailleurs que dans un avenir plus ou moins proche, une taxe fédérale sur la malbouffe – comme pour les cigarettes – soit mise en place aux États-Unis.

L’obésité aux États-Unis, de mal en pis

Le 20 décembre 2018, le National Center for Health Statistics a publié un nouveau rapport qui ne devrait pas rassurer, loin de là. Celui-ci explique que le poids moyen, le tour de taille et l’indice de masse corporelle (IMC) ont augmenté aux États-Unis entre 1999-2000 et 2015-2016. Cette conclusion a été formulée après le déroulement d’examens physiques pratiqués dans le pays sur 47.233 personnes âgées de plus de 20 ans.

En 1999, les femmes pesaient en moyenne 74,3kg et les hommes 85,9kg. Une quinzaine d’années plus tard, une Américaine pèse en moyenne 77,4kg et un américain 89,8kg. Le tour de taille des hommes a pris 3 cm durant ce laps de temps (de 99 à 102cm) et celui des femmes a augmenté de 5cm pour atteindre les 98cm ! L’IMC est également en hausse : de 27,8 à 29,1 pour les hommes et de 28,2 à 29,6 pour les femmes.

Le rapport indique également que la population américaine a perdu en taille. En effet, la taille moyenne d’un Américain était de 175,6cm en 1999 et de 175,4 en 2016 (-0,2cm). Celle des Américaines est passée de 161,7 à 161,1 (-0,6cm).

Des conséquences sanitaires et financières

Un poids dit “normal” doit avoir un IMC compris entre 18,5 et 24,9. L’Organisation Mondiale de la santé (OMS) estime qu’un IMC supérieur à 25 est synonyme de surpoids. Il devient question d’obésité lorsque la valeur 30 est dépassée.

Il faut savoir que plus de 93 millions de personnes sont considérées comme étant obèses aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Enfin, le coût annuel en soins médicaux liés aux conséquences de l’obésité avoisinerait les 150 milliards de dollars !

Time : 20 s [Vostvfr] / U.S. Adults Getting Shorter And Heavier – CBS Boston

Time : 32 s / Americans getting shorter and heavier – CBS Evening News

American Way of Life

Très inquiétant surtout lorsque l’on sait que les pays européens, dont la France, suivent le modèle alimentaire américain.

