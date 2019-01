Les causes générales de l’ignorance et de l’erreur humaine – Roger Bacon

Roger Bacon (1214-1294), philosophe, savant et alchimiste anglais

« Il est inutile de chercher à persuader qui que ce soit tant que l’on n’a pas évacué une bonne fois les causes générales et spéciales de l’ignorance et de l’erreur humaines. Pour ne parler ici que de la malignité et du poison vénéneux des causes générales, je dirai qu’il y a trois causes qui font obstacle à ce que devrait être la vision du vrai : les exemples dont l’autorité est fragile ou indigne de ce nom; le poids des habitudes; le gros bon sens des foules sans expérience. Le premier (obstacle) conduit à l’erreur; le deuxième paralyse; le troisième rassure indûment.

L’autorité ne doit jamais être prisée sans examen ni discernement. Aristote lui-même nous incite (à la critique) quand il écrit dans l’Éthique : « Vérité et amitié nous sont chères l’une et l’autre, mais c’est pour nous un devoir sacré d’accorder la préférence à la vérité. De même, La vie d’Aristote rapporte que Platon aurait dit : « Je suis l’ami de Socrate, mais davantage celui de la vérité. », phrase qu’Aristote aurait à son tour appliquée à Platon. »

En fait, quand je considère tous les témoignages contre les trois causes de l’erreur […], je suis absolument stupéfait de voir que, pour arriver à la même conclusion, tout le monde utilise trois arguments aussi pervers que : « Il y a de cela des exemples. », « C’est l’habitude. » ou « C’est l’opinion courante, donc c’est ce qu’il faut penser ».

Car on sait bien qu’avec de telles prémisses on peut aussi bien établir une conclusion que son contraire, et même prouver directement n’importe quoi. […] D’ailleurs, nous savons tous que, de l’enfance jusqu’à la fin de notre vie, pour un exemple probant, vérace et adapté, nos parents, nos maîtres, nos amis et bien d’autres encore nous abreuvent d’un nombre quasi infini d’exemples imparfaits, faux et vides, qui nous causent un tort impossible à dire, tant dans nos études que dans notre vie. Nous savons aussi que nous retenons plus facilement ce que l’habitude nous a inculqué dans notre jeune âge, et plus volontiers ce qui est mauvais, faux et vain, et nous savons que, la plupart du temps, cela nous amène à négliger ce qui est bien, vrai et utile. »

Roger Bacon, “Compendium studii theologiae”, I, (1292), trad. A. De Libera, Éd. Th. S .Maloney, extrait : « Des origines à Leibniz », B. Morichère, Éd. Nathan.

Biographie succincte :

Roger Bacon (1214-1294), surnommé Doctor mirabilis (« Docteur admirable ») en raison de sa science prodigieuse, philosophe, savant et alchimiste anglais, est considéré comme l’un des pères de la méthode scientifique grâce à sa reprise des travaux d’Alhazen (de son vrai nom Abu Ali al-Hasan ibn al-Hasan ibn al-Haytham [Bassora, 965 – Le Caire, 1039])

Pour Bacon, « Aucun discours ne peut donner la certitude, tout repose sur l’expérience. », expérience scientifique ou religieuse. Il est le premier dans le monde occidental à mettre en question des enseignements d’Aristote, observations à l’appui.

« Ce moine, méconnu et horriblement persécuté pendant sa vie, est la plus grande figure scientifique du Moyen Âge. C’est le génie le plus vaste et le plus complet qui, dans cette longue période, se soit produit en Europe. », Louis Figuier, « Vies et savants illustres »

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Bacon

http://classes.bnf.fr/dossitsm/b-baconr.htm